https://ria.ru/20210406/donbass-1727108562.html

В ДНР оценили слова Зеленского о привлечении НАТО к урегулированию

В ДНР оценили слова Зеленского о привлечении НАТО к урегулированию

Киев, заявляя о возможности урегулировать ситуацию в Донбассе через НАТО, ищет решение конфликта где угодно, лишь бы не в минских соглашениях, украинские власти РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:26

2021-04-06T22:26

2021-04-06T22:47

наталья никонорова

мид днр

донецкая народная республика

нато

владимир зеленский

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Киев, заявляя о возможности урегулировать ситуацию в Донбассе через НАТО, ищет решение конфликта где угодно, лишь бы не в минских соглашениях, украинские власти пытаются спровоцировать силовой сценарий, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".Она напомнила, что комплекс мер, одобренный Советом безопасности ООН, является единственным механизмом мирного урегулирования. При этом Киев заявляет о достижении мира через вступление в военный альянс – "оксюморон, который украинский лидер совершенно серьезно транслирует в медиапространство", отметила Никонорова."Стоит ли говорить, что такие призывы ставят под сомнение и так уже крайне потрепанную репутацию Украины как партнера по переговорам? Для нас очевидно, что подобные высказывания президента Украины в совокупности с циничными обстрелами нашей территории со стороны украинских вооруженных формирований и дальнейшим ростом напряженности на линии соприкосновения прямо указывают на то, что Киев в надежде уйти от своих обязательств по комплексу мер пытается всеми возможными способами спровоцировать республики к реализации силового сценария и переводу конфликта в горячую фазу", - указала Никонорова.Она добавила, что ДНР может "в полной мере ответить на любую провокацию"."Тем не менее, пока мы сохраняем приверженность минским соглашениям и призываем Киев к демонстрации такой же приверженности – на практике в рамках минской площадки и на земле, а не в странных и абсурдных заявлениях для СМИ", - отметила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210406/donbass-1727071136.html

https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html

донецкая народная республика

украина

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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, нато, владимир зеленский, украина, в мире