https://ria.ru/20210406/donbass-1727074736.html
В Совфеде оценили действия Украины в Донбассе
В Совфеде оценили действия Украины в Донбассе
Провокационные действия Киева в Донбассе говорят о том, что у Украины отсутствует намерение соблюдать минские соглашения, заявила сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:55
2021-04-06T17:55
2021-04-06T17:55
донецкая народная республика
ольга ковитиди
владимир зеленский
луганск
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Провокационные действия Киева в Донбассе говорят о том, что у Украины отсутствует намерение соблюдать минские соглашения, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Провокационные действия по демонстрации военной силы в Донбассе - свидетельство отсутствия намерений Украины соблюдать минские соглашения. Эти действия нацелены на превращение Украины в основной плацдарм противостояния России", - сказала она РИА Новости.Как подчеркнула сенатор, руководство Украины, стремясь удержаться у власти, продолжает развязывать войну против собственного народа.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/donbass-1727049621.html
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донецкая народная республика, ольга ковитиди, владимир зеленский, луганск, украина, в мире