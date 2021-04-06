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Перенос переговоров по Донбассу из Минска не обсуждают, сообщил источник
Перенос переговоров по Донбассу из Минска не обсуждают, сообщил источник
Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город не обсуждается, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:09
2021-04-06T14:29
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
леонид кравчук
дмитрий песков
минск
оон
донбасс
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город не обсуждается, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в ТКГ по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Он объяснил это тем, что "Белоруссия сегодня находится под влиянием РФ" и для Украины "нет доверия к этой территории"."Нет, ничего не обсуждается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли новая локация для проведения встреч ТКГ по Донбассу.Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, леонид кравчук, дмитрий песков, минск, оон, донбасс, москва, в мире

Перенос переговоров по Донбассу из Минска не обсуждают, сообщил источник

14:09 06.04.2021 (обновлено: 14:29 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город не обсуждается, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в ТКГ по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Он объяснил это тем, что "Белоруссия сегодня находится под влиянием РФ" и для Украины "нет доверия к этой территории".
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Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
"Нет, ничего не обсуждается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли новая локация для проведения встреч ТКГ по Донбассу.
Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукДмитрий ПесковМинскООНДонбассМоскваВ мире
 
 
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