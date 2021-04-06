https://ria.ru/20210406/donbass-1604445915.html

Перенос переговоров по Донбассу из Минска не обсуждают, сообщил источник

Перенос переговоров по Донбассу из Минска не обсуждают, сообщил источник

Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город не обсуждается, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:09

2021-04-06T14:09

2021-04-06T14:29

алексей резников

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

леонид кравчук

дмитрий песков

минск

оон

донбасс

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600714130_0:136:3094:1876_1920x0_80_0_0_a38ae4dc761c2681ae27da5cec648990.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город не обсуждается, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в ТКГ по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Он объяснил это тем, что "Белоруссия сегодня находится под влиянием РФ" и для Украины "нет доверия к этой территории"."Нет, ничего не обсуждается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли новая локация для проведения встреч ТКГ по Донбассу.Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

донецкая народная республика

минск

донбасс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, леонид кравчук, дмитрий песков, минск, оон, донбасс, москва, в мире