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В Кремле оценили ситуацию в Донбассе
В Кремле оценили ситуацию в Донбассе
В Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное - чтобы не было провокаций украинской стороны, заявил пресс-секретарь российского РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:13
2021-04-06T13:13
донецкая народная республика
денис пушилин
ангела меркель
дмитрий песков
франция
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное - чтобы не было провокаций украинской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Главное, чтобы плана провокации не было у украинской стороны, это самое главное. Действительно, собственно, все вы знаете, что президент (Владимир) Путин (провел) телефонный разговор с госпожой Меркель (канцлером ФРГ Ангелой Меркель) и господином Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - заявил Песков, отвечая на вопрос, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационной политикой и что планирует делать в случае ее проведения.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
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донецкая народная республика, денис пушилин, ангела меркель, дмитрий песков, франция, украина, в мире

В Кремле оценили ситуацию в Донбассе

13:13 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное - чтобы не было провокаций украинской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Главное, чтобы плана провокации не было у украинской стороны, это самое главное. Действительно, собственно, все вы знаете, что президент (Владимир) Путин (провел) телефонный разговор с госпожой Меркель (канцлером ФРГ Ангелой Меркель) и господином Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - заявил Песков, отвечая на вопрос, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационной политикой и что планирует делать в случае ее проведения.
Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАнгела МеркельДмитрий ПесковФранцияУкраинаВ мире
 
 
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