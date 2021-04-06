https://ria.ru/20210406/donbass-1604431295.html

В Кремле оценили ситуацию в Донбассе

В Кремле оценили ситуацию в Донбассе

В Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное - чтобы не было провокаций украинской стороны, заявил пресс-секретарь российского РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:13

2021-04-06T13:13

2021-04-06T13:13

донецкая народная республика

денис пушилин

ангела меркель

дмитрий песков

франция

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, но главное - чтобы не было провокаций украинской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Главное, чтобы плана провокации не было у украинской стороны, это самое главное. Действительно, собственно, все вы знаете, что президент (Владимир) Путин (провел) телефонный разговор с госпожой Меркель (канцлером ФРГ Ангелой Меркель) и господином Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - заявил Песков, отвечая на вопрос, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационной политикой и что планирует делать в случае ее проведения.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".

https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html

донецкая народная республика

франция

украина

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донецкая народная республика, денис пушилин, ангела меркель, дмитрий песков, франция, украина, в мире