В ДНР прокомментировали планы Киева по Донбассу
10:29 06.04.2021 (обновлено: 10:48 06.04.2021)
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Проект плана Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, вынесенный на рассмотрение контактной группы отличается от документа, представленного в "нормандском формате", ни один из них не соответствует минским соглашениям, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Киев разработал "План совместных шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском. В марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе.
"В контактную группу был внесен один проект плана действий с украинской стороны (по урегулированию в Донбассе – ред.), в "нормандский формат" - другой проект. И что самое интересное, эти два документа отличаются друг от друга, а выяснить, в каком же из этих проектов содержится официальная позиция Украины не представляется возможным, поскольку украинские переговорщики попросту не отвечают на наши вопросы", - рассказала Никонорова.
По ее словам, ни один из них не соответствует минским соглашениям. Полпред ДНР считает, что Киев "вносит сумбур в переговорный процесс, используя фактор работы двух площадок: нормандского формата и минского". Она напомнила, что минская площадка является основной по урегулированию конфликта в Донбассе.
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"Она создана для прямого диалога и согласования всех аспектов нашего дальнейшего соседства с Украиной. Но в минском формате Киев не работает", - добавила Никонорова.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.