https://ria.ru/20210406/donbass-1604398617.html

В ДНР прокомментировали планы Киева по Донбассу

В ДНР прокомментировали планы Киева по Донбассу

Проект плана Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, вынесенный на рассмотрение контактной группы отличается от документа, представленного в "нормандском... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:29

2021-04-06T10:29

2021-04-06T10:48

алексей арестович

наталья никонорова

андрей ермак

мид днр

донецкая народная республика

париж

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg

ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Проект плана Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, вынесенный на рассмотрение контактной группы отличается от документа, представленного в "нормандском формате", ни один из них не соответствует минским соглашениям, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Киев разработал "План совместных шагов" по урегулированию конфликта в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском. В марте глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе."В контактную группу был внесен один проект плана действий с украинской стороны (по урегулированию в Донбассе – ред.), в "нормандский формат" - другой проект. И что самое интересное, эти два документа отличаются друг от друга, а выяснить, в каком же из этих проектов содержится официальная позиция Украины не представляется возможным, поскольку украинские переговорщики попросту не отвечают на наши вопросы", - рассказала Никонорова.По ее словам, ни один из них не соответствует минским соглашениям. Полпред ДНР считает, что Киев "вносит сумбур в переговорный процесс, используя фактор работы двух площадок: нормандского формата и минского". Она напомнила, что минская площадка является основной по урегулированию конфликта в Донбассе."Она создана для прямого диалога и согласования всех аспектов нашего дальнейшего соседства с Украиной. Но в минском формате Киев не работает", - добавила Никонорова.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210402/obstrel-1603962168.html

https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html

донецкая народная республика

париж

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович , наталья никонорова, андрей ермак, мид днр, донецкая народная республика, париж, украина, в мире