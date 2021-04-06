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В МИД ДНР назвали призыв Киева к новому перемирию в Донбассе пиаром
В МИД ДНР назвали призыв Киева к новому перемирию в Донбассе пиаром
Предложение Киева о новом перемирии в Донбассе является не более, чем пиаром, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:22
2021-04-06T10:02
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
леонид кравчук
донецк (донецкая область)
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Предложение Киева о новом перемирии в Донбассе является не более, чем пиаром, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее представитель делегации Украины на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил о намерении поднять вопрос на встрече 14 апреля о введении режима тишины в Донбассе к Пасхе. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен выполнять договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе и меры по его обеспечению, а не призывать к согласованию нового."Все эти заявления о новом перемирии – это не более, чем пиар. Мы от бессрочного перемирия не отказывались. Если Украина предлагает новое, то это по сути прямое доказательство того, что из подписанных договоренностей о мерах Киев вышел в одностороннем порядке", - отметила полпред ДНР.Она напомнила, что практика "тематических" перемирий была во время горячей фазы конфликта. В июле 2019 года стороны согласовали бессрочное перемирие, а летом 2020 – подписали дополнительные меры по обеспечению прекращения огня."Своим ходом по объявлению некоего "пасхального" перемирия глава украинской делегации Леонид Кравчук предлагает нам вернуться к тому времени, когда объявлялись тематические перемирия, он предлагает снова вернуться в горячую фазу конфликта. А мы предлагаем начать выполнять условия бессрочного перемирия и меры по его усилению. Если было нарушение режима прекращения огня, то должно быть проведено разбирательство", - отметила Никонорова.Она добавила, что в качестве демонстрации своей приверженности мерам по обеспечению перемирия Киев мог бы провести разбирательство по факту убийства снайпером жителя поселка Александровка на западе Донецка в конце марта.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210405/pushilin-1604358250.html
https://ria.ru/20210405/donbass-1604369049.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, леонид кравчук, донецк (донецкая область), киев, в мире

В МИД ДНР назвали призыв Киева к новому перемирию в Донбассе пиаром

09:22 06.04.2021 (обновлено: 10:02 06.04.2021)
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : МИД ДНР
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Предложение Киева о новом перемирии в Донбассе является не более, чем пиаром, заявила в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее представитель делегации Украины на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил о намерении поднять вопрос на встрече 14 апреля о введении режима тишины в Донбассе к Пасхе. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен выполнять договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе и меры по его обеспечению, а не призывать к согласованию нового.
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"Все эти заявления о новом перемирии – это не более, чем пиар. Мы от бессрочного перемирия не отказывались. Если Украина предлагает новое, то это по сути прямое доказательство того, что из подписанных договоренностей о мерах Киев вышел в одностороннем порядке", - отметила полпред ДНР.
Она напомнила, что практика "тематических" перемирий была во время горячей фазы конфликта. В июле 2019 года стороны согласовали бессрочное перемирие, а летом 2020 – подписали дополнительные меры по обеспечению прекращения огня.
"Своим ходом по объявлению некоего "пасхального" перемирия глава украинской делегации Леонид Кравчук предлагает нам вернуться к тому времени, когда объявлялись тематические перемирия, он предлагает снова вернуться в горячую фазу конфликта. А мы предлагаем начать выполнять условия бессрочного перемирия и меры по его усилению. Если было нарушение режима прекращения огня, то должно быть проведено разбирательство", - отметила Никонорова.
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В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Наталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукДонецк (Донецкая область)КиевВ мире
 
 
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