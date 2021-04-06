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В ДНР назвали ситуацию на линии соприкосновения достаточно опасной
В ДНР назвали ситуацию на линии соприкосновения достаточно опасной
Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе можно оценивать как достаточно опасную: украинские силовики подвозят технику, проводят разминирование перед... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:17
2021-04-06T09:17
2021-04-06T10:02
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
денис пушилин
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе можно оценивать как достаточно опасную: украинские силовики подвозят технику, проводят разминирование перед позициями, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово"."Сейчас мы оцениваем оперативную обстановку, как достаточно опасную, поскольку есть подтвержденные факты подвоза техники к линии соприкосновения с украинской стороны. Более того, не просто так и разминирование проводится перед позициями Украины – вероятнее всего, для того, чтобы наступать", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210404/kravchuk-1604183146.html
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наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, в мире