https://ria.ru/20210406/donbass-1604387374.html

В ДНР оценили вероятность возобновления боевых действий в Донбассе

В ДНР оценили вероятность возобновления боевых действий в Донбассе

Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:04

2021-04-06T09:04

2021-04-06T10:04

ситуация в днр и лнр

мид днр

донбасс

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".Киев заинтересован в эскалации ситуации в Донбассе, чтобы уйти от политического урегулирования конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."При наличии воли и отданных приказов о соблюдении мер будет соблюдаться тишина. Но Украине на данный момент это не выгодно. Им выгодна эскалация и обострение. Если соблюдается тишина, необходимо приступать к политическому урегулированию, а по политическим вопросам с украинской стороны полный блок. Они приводят ситуацию к эскалации, чтобы снова переключить внимание контактной группы на вопросы безопасности", - также отметила Никонорова.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью главы МИД ДНР Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603934049.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецк (донецкая область), в мире