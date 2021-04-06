https://ria.ru/20210406/donbass-1604387374.html
В ДНР оценили вероятность возобновления боевых действий в Донбассе
В ДНР оценили вероятность возобновления боевых действий в Донбассе
Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:04
2021-04-06T09:04
2021-04-06T10:04
ситуация в днр и лнр
мид днр
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в мире
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".Киев заинтересован в эскалации ситуации в Донбассе, чтобы уйти от политического урегулирования конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."При наличии воли и отданных приказов о соблюдении мер будет соблюдаться тишина. Но Украине на данный момент это не выгодно. Им выгодна эскалация и обострение. Если соблюдается тишина, необходимо приступать к политическому урегулированию, а по политическим вопросам с украинской стороны полный блок. Они приводят ситуацию к эскалации, чтобы снова переключить внимание контактной группы на вопросы безопасности", - также отметила Никонорова.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью главы МИД ДНР Натальи Никоноровой >>
https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецк (донецкая область), в мире
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости.
Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе
достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики
в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
.
Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин
не исключил возможности полномасштабной атаки Киева
на Донбасс, отметив, что "у Украины
для этого все готово".
"Сложно давать прогнозы. Вероятность (возобновления активных боевых действий – ред.) достаточно высока. Судя по публичным заявлениям и действиям, предпринимаемым Украиной, эта вероятность выше, чем в прошлом году", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Киев заинтересован в эскалации ситуации в Донбассе, чтобы уйти от политического урегулирования конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"При наличии воли и отданных приказов о соблюдении мер будет соблюдаться тишина. Но Украине на данный момент это не выгодно. Им выгодна эскалация и обострение. Если соблюдается тишина, необходимо приступать к политическому урегулированию, а по политическим вопросам с украинской стороны полный блок. Они приводят ситуацию к эскалации, чтобы снова переключить внимание контактной группы на вопросы безопасности", - также отметила Никонорова.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.