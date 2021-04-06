https://ria.ru/20210406/dogovor-1604396656.html

МИД поставил дедлайн для США по Договору об открытом небе

МИД поставил дедлайн для США по Договору об открытом небе

У США и их союзников остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу (ДОН), заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:13

2021-04-06T10:13

2021-04-06T17:26

сергей рябков

джо байден

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. У США и их союзников остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу (ДОН), заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Он отметил, что сейчас завершаются межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН.По его словам, именно столько времени остается у тех на Западе, кому "дорога судьба Договора по открытому небу". "После этого, видимо, что называется, "открутить назад" будет крайне сложно", — добавил он.Дипломат напомнил, что в соответствии с процедурой после принятия закона о денонсации ДОН Россия передаст его депозитариям ноту о предстоящем выходе. Тогда начнется отсчет шестимесячного срока, после которого Москва покинет договор.Ранее Wall Street Journal сообщила, что американские ВВС решили вывести из эксплуатации самолеты, которые почти 30 лет совершали наблюдательные полеты над Россией. Газета отмечает, что это решение вызывает вопросы о том, планирует ли президент Джо Байден вернуться в договор.Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году и вступивший в силу десять лет спустя, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства, но в конце мая прошлого года Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия эти обвинения неоднократно отвергала.В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода. А в середине января Россия заявила, что эти действия нарушают баланс интересов участников и подрывают роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности. Поэтому Москва также приняла решение покинуть договор.Однако, как заявлял глава МИД Сергей Лавров, если США вернутся к полному выполнению договора, то Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.

https://ria.ru/20210302/matvienko-1599540952.html

https://ria.ru/20210128/dogovor-1594987374.html

москва

россия

сша

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сергей рябков, джо байден, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша