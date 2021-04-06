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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210406/diktant-1604380169.html
В Якутии откроют почти сто площадок для участников "Тотального диктанта"
В Якутии откроют почти сто площадок для участников "Тотального диктанта"
Почти 100 площадок откроют в Якутии для участников "Тотального диктанта", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T05:36
2021-04-06T07:31
республика саха (якутия)
тотальный диктант
дмитрий глуховский
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рязань
якутск
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Почти 100 площадок откроют в Якутии для участников "Тотального диктанта", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Город получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.Акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский.Как отметили в минобрнауки республики, Якутия с 2013 года ежегодно принимает участие в "Тотальном диктанте". В прошлом году диктант написали 2535 человек. Жители региона активно участвуют и в других диктантах: географическом, правовом, цифровом, диктанте Победы, диктанте по родным языкам (якутский, эвенкийский, эвенский, долганский, юкагирский, чукотский)."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
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тотальный диктант, дмитрий глуховский, саранск, рязань, якутск, общество

В Якутии откроют почти сто площадок для участников "Тотального диктанта"

05:36 06.04.2021 (обновлено: 07:31 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Почти 100 площадок откроют в Якутии для участников "Тотального диктанта", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.
Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Город получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.
Акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский.
Как отметили в минобрнауки республики, Якутия с 2013 года ежегодно принимает участие в "Тотальном диктанте". В прошлом году диктант написали 2535 человек. Жители региона активно участвуют и в других диктантах: географическом, правовом, цифровом, диктанте Победы, диктанте по родным языкам (якутский, эвенкийский, эвенский, долганский, юкагирский, чукотский).
"В 2021 году в республике Саха (Якутия) будет организовано 96 площадок, в том числе 24 в городе Якутске, 72 в районах республики. Предварительный охват составит 4348 участников. Главной площадкой определен Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского", - рассказали в пресс-службе.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
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Республика Саха (Якутия)Тотальный диктантДмитрий ГлуховскийСаранскРязаньЯкутскОбщество
 
 
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