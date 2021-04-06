https://ria.ru/20210406/diktant-1604380169.html

В Якутии откроют почти сто площадок для участников "Тотального диктанта"

В Якутии откроют почти сто площадок для участников "Тотального диктанта"

Почти 100 площадок откроют в Якутии для участников "Тотального диктанта", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T05:36

2021-04-06T05:36

2021-04-06T07:31

республика саха (якутия)

тотальный диктант

дмитрий глуховский

саранск

рязань

якутск

общество

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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Почти 100 площадок откроют в Якутии для участников "Тотального диктанта", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021". Город получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.Акция пройдет 10 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский.Как отметили в минобрнауки республики, Якутия с 2013 года ежегодно принимает участие в "Тотальном диктанте". В прошлом году диктант написали 2535 человек. Жители региона активно участвуют и в других диктантах: географическом, правовом, цифровом, диктанте Победы, диктанте по родным языкам (якутский, эвенкийский, эвенский, долганский, юкагирский, чукотский)."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html

саранск

рязань

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тотальный диктант, дмитрий глуховский, саранск, рязань, якутск, общество