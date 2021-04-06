https://ria.ru/20210406/delo-1604384890.html
В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке
В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:22
2021-04-06T08:22
2021-04-06T11:07
гумвд
кемерово
ленинск-кузнецкий
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему ей убийством, информирует пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.Ранее полиция сообщала о задержании 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который, угрожая осколком перерезать девушке горло, пытался вывести ее из ТЦ на улицу.Отмечается, что в качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.
https://ria.ru/20210329/obvinenie-1603271479.html
кемерово
ленинск-кузнецкий
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, кемерово, ленинск-кузнецкий, происшествия