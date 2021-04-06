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В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке
В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:22
2021-04-06T11:07
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кемерово
ленинск-кузнецкий
происшествия
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КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему ей убийством, информирует пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.Ранее полиция сообщала о задержании 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который, угрожая осколком перерезать девушке горло, пытался вывести ее из ТЦ на улицу.Отмечается, что в качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.
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гумвд, кемерово, ленинск-кузнецкий, происшествия

В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке

08:22 06.04.2021 (обновлено: 11:07 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему ей убийством, информирует пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.
Ранее полиция сообщала о задержании 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который, угрожая осколком перерезать девушке горло, пытался вывести ее из ТЦ на улицу.
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"Дознавателем отдела полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы", – говорится в релизе.
Отмечается, что в качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.
 
ГУМВДКемеровоЛенинск-КузнецкийПроисшествия
 
 
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