https://ria.ru/20210406/delo-1604384890.html

В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке

В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:22

2021-04-06T08:22

2021-04-06T11:07

гумвд

кемерово

ленинск-кузнецкий

происшествия

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КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, взявшего в заложницы свою бывшую девушку в торговом центре "Север" в Кемерово и угрожавшему ей убийством, информирует пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.Ранее полиция сообщала о задержании 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который, угрожая осколком перерезать девушке горло, пытался вывести ее из ТЦ на улицу.Отмечается, что в качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде.

https://ria.ru/20210329/obvinenie-1603271479.html

кемерово

ленинск-кузнецкий

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, кемерово, ленинск-кузнецкий, происшествия