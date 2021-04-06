https://ria.ru/20210406/clubhouse-1604386038.html

Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу

Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу

Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:52

2021-04-06T08:52

2021-04-06T08:52

clubhouse

apple ios

технологии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.Поясняется, что чтобы совершить платеж в приложении, тем пользователям, которым станет доступна эта функция, необходимо нажать команду "Отправить деньги", затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные о кредитной или дебетовой карте, с которой будет проводиться списание.Отмечается также, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.Clubhouse также анонсирует, что новая функция будет одной из многих других, которые позволят пользователям получать оплату напрямую через соцсеть.

https://ria.ru/20210319/clubhouse-1601993943.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, apple ios, технологии