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Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу
Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу
Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:52
2021-04-06T08:52
clubhouse
apple ios
технологии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.Поясняется, что чтобы совершить платеж в приложении, тем пользователям, которым станет доступна эта функция, необходимо нажать команду "Отправить деньги", затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные о кредитной или дебетовой карте, с которой будет проводиться списание.Отмечается также, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.Clubhouse также анонсирует, что новая функция будет одной из многих других, которые позволят пользователям получать оплату напрямую через соцсеть.
https://ria.ru/20210319/clubhouse-1601993943.html
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clubhouse, apple ios, технологии

Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу

08:52 06.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
"С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех", - сообщает Clubhouse.
Поясняется, что чтобы совершить платеж в приложении, тем пользователям, которым станет доступна эта функция, необходимо нажать команду "Отправить деньги", затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные о кредитной или дебетовой карте, с которой будет проводиться списание.
Отмечается также, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.
Clubhouse также анонсирует, что новая функция будет одной из многих других, которые позволят пользователям получать оплату напрямую через соцсеть.
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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ClubhouseApple iOSТехнологии
 
 
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