https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604426594.html

Бюджет Московской области скорректируют

Бюджет Московской области скорректируют

Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:59

2021-04-06T12:59

2021-04-06T12:59

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Решение будет принято в рамках 143-го заседания Мособлдумы в четверг.По его словам, помимо расходной части в 53,1 миллиард рублей, панируется на 38,1 миллиард рублей увеличить доходную часть.

https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604414968.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская областная дума, московская область (подмосковье)