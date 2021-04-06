https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604426594.html
Бюджет Московской области скорректируют
Бюджет Московской области скорректируют
Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:59
2021-04-06T12:59
2021-04-06T12:59
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Решение будет принято в рамках 143-го заседания Мособлдумы в четверг.По его словам, помимо расходной части в 53,1 миллиард рублей, панируется на 38,1 миллиард рублей увеличить доходную часть.
https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604414968.html
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московская областная дума, московская область (подмосковье)