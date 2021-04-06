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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604426594.html
Бюджет Московской области скорректируют
Бюджет Московской области скорректируют
Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:59
2021-04-06T12:59
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Решение будет принято в рамках 143-го заседания Мособлдумы в четверг.По его словам, помимо расходной части в 53,1 миллиард рублей, панируется на 38,1 миллиард рублей увеличить доходную часть.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Бюджет Московской области скорректируют

12:59 06.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Расходы Московской области в 2021 году могут увеличить на 53 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Решение будет принято в рамках 143-го заседания Мособлдумы в четверг.
"Нам нужно уточнить параметры документа с учётом поступления дополнительных доходов, а также перераспределить средства на приоритетные мероприятия", - приводятся слова спикера ведомства Игоря Брынцалова.
По его словам, помимо расходной части в 53,1 миллиард рублей, панируется на 38,1 миллиард рублей увеличить доходную часть.
"Значительная часть средств пойдет на выплаты медработникам, работающим в инфекционных отделениях", - добавил Брынцалов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 11:54Новости Подмосковья
Бюджет Подмосковья по итогам I квартала вырос на 16%
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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