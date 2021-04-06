https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604414968.html

Бюджет Подмосковья по итогам I квартала вырос на 16%

Бюджет Подмосковья по итогам I квартала вырос на 16%

Прирост бюджета Московской области по итогам I квартала 2021 года составил 16%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:54

2021-04-06T11:54

2021-04-06T11:54

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Прирост бюджета Московской области по итогам I квартала 2021 года составил 16%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства во вторник."Есть первые предварительные по итогам первого квартала. Экономика работает, наш бюджет за первый квартал прибавил чуть больше 16%. Необходимо продолжить эту работу, чтобы и дальше двигаться в этих цифрах", – сказал Воробьев.Он добавил, что рост экономики и привлечение новых инвестиций в регион зависит от совместных усилий властей и поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20210406/vorobev-1604411956.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)