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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210406/byudzhet-1604414968.html
Бюджет Подмосковья по итогам I квартала вырос на 16%
Бюджет Подмосковья по итогам I квартала вырос на 16%
Прирост бюджета Московской области по итогам I квартала 2021 года составил 16%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:54
2021-04-06T11:54
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Прирост бюджета Московской области по итогам I квартала 2021 года составил 16%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства во вторник."Есть первые предварительные по итогам первого квартала. Экономика работает, наш бюджет за первый квартал прибавил чуть больше 16%. Необходимо продолжить эту работу, чтобы и дальше двигаться в этих цифрах", – сказал Воробьев.Он добавил, что рост экономики и привлечение новых инвестиций в регион зависит от совместных усилий властей и поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20210406/vorobev-1604411956.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Бюджет Подмосковья по итогам I квартала вырос на 16%

11:54 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Прирост бюджета Московской области по итогам I квартала 2021 года составил 16%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства во вторник.
"Есть первые предварительные по итогам первого квартала. Экономика работает, наш бюджет за первый квартал прибавил чуть больше 16%. Необходимо продолжить эту работу, чтобы и дальше двигаться в этих цифрах", – сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 11:37Новости Подмосковья
Воробьев: критических угроз подтоплений на дачных участках нет
Он добавил, что рост экономики и привлечение новых инвестиций в регион зависит от совместных усилий властей и поддержки бизнеса.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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