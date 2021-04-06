https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604437893.html

Мосгорсуд оставил бывшего губернатора Белозерцева в СИЗО

Мосгорсуд оставил бывшего губернатора Белозерцева в СИЗО

Мосгорсуд признал арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, законным. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:32

2021-04-06T13:32

2021-04-06T13:32

дело ивана белозерцева

иван белозерцев

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, законным."Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья.Адвокаты просили отпустить Белозерцева, больного гипертонией, под домашний арест. Сам он вину не признает."Никаких материалов и доказательств моей причастности нет. Я взятку не брал, никогда не протежировал компанию "Биотэк"… Я не брал денег, я ездил на старой машине, мы приобретали машины только на условиях конкурса...", — заявил бывший губернатор.Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда. В противном случае Белозерцев останется под стражей до 20 мая.Новые обстоятельстваВ ходе заседания прокурор заявил, что у экс-губернатора при обыске нашли незарегистрированное оружие.Адвокаты утверждают, что у Белозерцева были все необходимые лицензии.Помимо этого, защита экс-губернатора признала, что он получил 20 миллионов рублей от экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля, но эти деньги выделялись на предвыборную кампанию."Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву", — сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от фигурантов дела взятки на сумму в 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Спустя несколько дней после задержания губернатора президент России Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20210401/perevod-1603860989.html

пензенская область

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Суд оставил под арестом бывшего губернатора Белозерцева Мосгорсуд отказался выпустить бывшего губернатора Белозерцева из-под ареста. Защита сообщила РИА Новости, что намерена обжаловать это решение. Сам Белозерцев подключался к заседанию онлайн из изолятора. 2021-04-06T13:32 true PT0M20S

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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область, происшествия