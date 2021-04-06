https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604437893.html
Мосгорсуд оставил бывшего губернатора Белозерцева в СИЗО
Мосгорсуд оставил бывшего губернатора Белозерцева в СИЗО
Мосгорсуд признал арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, законным. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:32
2021-04-06T13:32
2021-04-06T13:32
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, законным."Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья.Адвокаты просили отпустить Белозерцева, больного гипертонией, под домашний арест. Сам он вину не признает."Никаких материалов и доказательств моей причастности нет. Я взятку не брал, никогда не протежировал компанию "Биотэк"… Я не брал денег, я ездил на старой машине, мы приобретали машины только на условиях конкурса...", — заявил бывший губернатор.Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда. В противном случае Белозерцев останется под стражей до 20 мая.Новые обстоятельстваВ ходе заседания прокурор заявил, что у экс-губернатора при обыске нашли незарегистрированное оружие.Адвокаты утверждают, что у Белозерцева были все необходимые лицензии.Помимо этого, защита экс-губернатора признала, что он получил 20 миллионов рублей от экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля, но эти деньги выделялись на предвыборную кампанию."Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву", — сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от фигурантов дела взятки на сумму в 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Спустя несколько дней после задержания губернатора президент России Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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Суд оставил под арестом бывшего губернатора Белозерцева
Мосгорсуд отказался выпустить бывшего губернатора Белозерцева из-под ареста. Защита сообщила РИА Новости, что намерена обжаловать это решение. Сам Белозерцев подключался к заседанию онлайн из изолятора.
2021-04-06T13:32
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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область, происшествия
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Мосгорсуд признал арест бывшего губернатора Пензенской области
Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, законным.
"Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Адвокаты просили отпустить Белозерцева, больного гипертонией, под домашний арест. Сам он вину не признает.
"Никаких материалов и доказательств моей причастности нет. Я взятку не брал, никогда не протежировал компанию "Биотэк"… Я не брал денег, я ездил на старой машине, мы приобретали машины только на условиях конкурса...", — заявил бывший губернатор.
Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда. В противном случае Белозерцев останется под стражей до 20 мая.
Новые обстоятельства
В ходе заседания прокурор заявил, что у экс-губернатора при обыске нашли незарегистрированное оружие.
Адвокаты утверждают, что у Белозерцева были все необходимые лицензии.
Помимо этого, защита экс-губернатора признала, что он получил 20 миллионов рублей от экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля
, но эти деньги выделялись на предвыборную кампанию.
"Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву", — сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.
В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.
По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от фигурантов дела взятки на сумму в 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Спустя несколько дней после задержания губернатора президент России Владимир Путин
отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".