https://ria.ru/20210406/belorussiya-1604444430.html
В МИД Белоруссии заявили, что закроют посольства в ряде стран
В МИД Белоруссии заявили, что закроют посольства в ряде стран
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:03
2021-04-06T14:03
2021-04-06T17:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
мид белоруссии
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белоруссия
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах."Но мы уделим внимание расширению нашего присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах, о чем неоднократно говорил президент Беларуси Александр Лукашенко", - заметил глава внешнеполитического ведомства.Он напомнил о поручении президента страны, что надо уделять больше внимания эффективности деятельности белорусских загранучреждений с учетом того, что они две трети своего времени уделяют или обязаны уделять внешнеэкономической деятельности."Это главный критерий оценки их работы. Предыдущая оптимизация состоялась в 2017-2018 годах. С того периода произошло много событий, поэтому назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, ее оптимизации. Мы тщательно изучили этот вопрос, исходя их тех требований, которые предъявляет внешнеполитическому ведомству и внешней политике в целом глава государства, и внесли на рассмотрение правительства, администрации президента соответствующие предложения. Они были обсуждены, а сегодня доложены главе государства", - рассказал Макей.Он пояснил, что при планировании оптимизации исходили из уровня развития внешнеэкономических отношений с теми или иными странами, внешнеэкономического сотрудничества, товарооборота и объема белорусского экспорта."Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Мы доложили президенту стратегию нашей деятельности, в целом она поддержана", - сказал Макей. При этом он заметил, что общая численность загранучреждений и их финансирование увеличиваться не будут.
https://ria.ru/20210402/lukashenko-1603893420.html
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мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 апр – РИА Новости.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
заявил, что Минск
закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах.
"Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", - сказал Макей во вторник в Минске по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений. Слова министра приводит Sputnik Беларусь
.
"Но мы уделим внимание расширению нашего присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах, о чем неоднократно говорил президент Беларуси Александр Лукашенко
", - заметил глава внешнеполитического ведомства.
Он напомнил о поручении президента страны, что надо уделять больше внимания эффективности деятельности белорусских загранучреждений с учетом того, что они две трети своего времени уделяют или обязаны уделять внешнеэкономической деятельности.
"Это главный критерий оценки их работы. Предыдущая оптимизация состоялась в 2017-2018 годах. С того периода произошло много событий, поэтому назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, ее оптимизации. Мы тщательно изучили этот вопрос, исходя их тех требований, которые предъявляет внешнеполитическому ведомству и внешней политике в целом глава государства, и внесли на рассмотрение правительства, администрации президента соответствующие предложения. Они были обсуждены, а сегодня доложены главе государства", - рассказал Макей.
Он пояснил, что при планировании оптимизации исходили из уровня развития внешнеэкономических отношений с теми или иными странами, внешнеэкономического сотрудничества, товарооборота и объема белорусского экспорта.
"Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Мы доложили президенту стратегию нашей деятельности, в целом она поддержана", - сказал Макей. При этом он заметил, что общая численность загранучреждений и их финансирование увеличиваться не будут.