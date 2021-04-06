https://ria.ru/20210406/basseyn-1727106071.html

В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина

В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина

Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:56

2021-04-06T21:56

2021-04-06T21:56

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров столицы", - сказала Иванова.По данным СК, 5 апреля мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.По ее словам, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210328/basseyn-1603195171.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия