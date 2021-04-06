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В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина
В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина
Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:56
2021-04-06T21:56
2021-04-06T21:56
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров столицы", - сказала Иванова.По данным СК, 5 апреля мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.По ее словам, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве
, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
"Проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров столицы", - сказала Иванова.
По данным СК, 5 апреля мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.
"Сотрудники центра пытались оказать мужчине 1941 года рождения помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи. Предварительно, смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности", - добавила Иванова.
По ее словам, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.