Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/basseyn-1727106071.html
В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина
В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина
Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:56
2021-04-06T21:56
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров столицы", - сказала Иванова.По данным СК, 5 апреля мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.По ее словам, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210328/basseyn-1603195171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В бассейне в московском фитнес-центре умер пожилой мужчина

21:56 06.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался в бассейне в фитнес-центре в Москве, следователи проводят проверку, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров столицы", - сказала Иванова.
По данным СК, 5 апреля мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.

"Сотрудники центра пытались оказать мужчине 1941 года рождения помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи. Предварительно, смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности", - добавила Иванова.

По ее словам, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 14:25
В бассейне на севере Москвы погибла женщина
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
00:01НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе
23:26"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
Лента новостейМолния