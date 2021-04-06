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В Москве появится 67 новых станций велопроката
В Москве появится 67 новых станций велопроката
В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:38
2021-04-06T12:38
2021-04-06T12:38
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500 электрических, сообщает банк ВТБ в связи с открытием во вторник нового сезона городского велопроката.Сегодня московский велопрокат "Велобайк" организован в 89 районах, постепенно увеличивается количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, они появляются в спальных районах, около станций МЦД, метро и на транспортно-пересадочных узлах. Новые станции в этом году установят в 4 районах - Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики. Также значительно увеличится электропарк – до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях. Полностью все станции и велопарк "Велобайка" заработают к 12 апреля. Система городского велопроката будет работать до 31 октября. Проект "Велобайк" реализуется ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта Москвы с 2013 года.В сообщении отмечается, что в связи с успешным проведением прошлой осенью пилотного проекта "Мобильные сотрудники", "Велобайк" организовал работу мобильной бригады, сотрудники которой будут ежедневно осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, каждый выходной в течение сезона веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях "Велобайка".
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РИА Новости
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втб, москва, новости компаний - экономика
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости
. В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500 электрических, сообщает банк ВТБ
в связи с открытием во вторник нового сезона городского велопроката.
Сегодня московский велопрокат "Велобайк" организован в 89 районах, постепенно увеличивается количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, они появляются в спальных районах, около станций МЦД, метро и на транспортно-пересадочных узлах.
Новые станции в этом году установят в 4 районах - Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики. Также значительно увеличится электропарк – до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях.
Полностью все станции и велопарк "Велобайка" заработают к 12 апреля. Система городского велопроката будет работать до 31 октября.
Проект "Велобайк" реализуется ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта Москвы с 2013 года.
"Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката в Москве уже девятый год. С каждым годом интерес горожан к нему интенсивно растет, большинство из них используют велопрокат ежедневно в транспортных целях. По итогам нового сезона мы ожидаем, что количество поездок "Велобайка" превысит 6 миллионов. Ежегодно мы увеличиваем парк велосипедов и расширяем границы проката и за пределами столицы. В прошлом году запустили проект в Мурманске и Нижним Новгороде и готовы расширять географию "Велобайка" в других регионах страны", – приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
В сообщении отмечается, что в связи с успешным проведением прошлой осенью пилотного проекта "Мобильные сотрудники", "Велобайк" организовал работу мобильной бригады, сотрудники которой будут ежедневно осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, каждый выходной в течение сезона веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях "Велобайка".