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В Москве появится 67 новых станций велопроката

В Москве появится 67 новых станций велопроката

В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:38

2021-04-06T12:38

2021-04-06T12:38

втб

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500 электрических, сообщает банк ВТБ в связи с открытием во вторник нового сезона городского велопроката.Сегодня московский велопрокат "Велобайк" организован в 89 районах, постепенно увеличивается количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, они появляются в спальных районах, около станций МЦД, метро и на транспортно-пересадочных узлах. Новые станции в этом году установят в 4 районах - Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики. Также значительно увеличится электропарк – до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях. Полностью все станции и велопарк "Велобайка" заработают к 12 апреля. Система городского велопроката будет работать до 31 октября. Проект "Велобайк" реализуется ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта Москвы с 2013 года.В сообщении отмечается, что в связи с успешным проведением прошлой осенью пилотного проекта "Мобильные сотрудники", "Велобайк" организовал работу мобильной бригады, сотрудники которой будут ежедневно осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, каждый выходной в течение сезона веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях "Велобайка".

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втб, москва, новости компаний - экономика