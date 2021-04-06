Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/bank-1604421679.html
В Москве появится 67 новых станций велопроката
В Москве появится 67 новых станций велопроката
В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:38
2021-04-06T12:38
втб
москва
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149348/02/1493480212_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_3c655ff75964c816ebef5ca73fa06005.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500 электрических, сообщает банк ВТБ в связи с открытием во вторник нового сезона городского велопроката.Сегодня московский велопрокат "Велобайк" организован в 89 районах, постепенно увеличивается количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, они появляются в спальных районах, около станций МЦД, метро и на транспортно-пересадочных узлах. Новые станции в этом году установят в 4 районах - Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики. Также значительно увеличится электропарк – до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях. Полностью все станции и велопарк "Велобайка" заработают к 12 апреля. Система городского велопроката будет работать до 31 октября. Проект "Велобайк" реализуется ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта Москвы с 2013 года.В сообщении отмечается, что в связи с успешным проведением прошлой осенью пилотного проекта "Мобильные сотрудники", "Велобайк" организовал работу мобильной бригады, сотрудники которой будут ежедневно осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, каждый выходной в течение сезона веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях "Велобайка".
https://realty.ria.ru/20210330/vtb-1603398334.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149348/02/1493480212_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_9a4a6e34f064e376c231483542628316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, москва, новости компаний - экономика

В Москве появится 67 новых станций велопроката

12:38 06.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРеклама ипотеки
Реклама ипотеки - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Москве в рамках проекта "Велобайк" в этом году будет установлено 67 новых станций велопроката, появится тысяча новых велосипедов, в том числе 500 электрических, сообщает банк ВТБ в связи с открытием во вторник нового сезона городского велопроката.
Сегодня московский велопрокат "Велобайк" организован в 89 районах, постепенно увеличивается количество станций за пределами Третьего транспортного кольца, они появляются в спальных районах, около станций МЦД, метро и на транспортно-пересадочных узлах.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 09:09
ВТБ ожидает в 2021 году замедления темпов роста кредитования россиян
Новые станции в этом году установят в 4 районах - Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики. Также значительно увеличится электропарк – до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях.
Полностью все станции и велопарк "Велобайка" заработают к 12 апреля. Система городского велопроката будет работать до 31 октября.
Проект "Велобайк" реализуется ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта Москвы с 2013 года.
"Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката в Москве уже девятый год. С каждым годом интерес горожан к нему интенсивно растет, большинство из них используют велопрокат ежедневно в транспортных целях. По итогам нового сезона мы ожидаем, что количество поездок "Велобайка" превысит 6 миллионов. Ежегодно мы увеличиваем парк велосипедов и расширяем границы проката и за пределами столицы. В прошлом году запустили проект в Мурманске и Нижним Новгороде и готовы расширять географию "Велобайка" в других регионах страны", – приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
В сообщении отмечается, что в связи с успешным проведением прошлой осенью пилотного проекта "Мобильные сотрудники", "Велобайк" организовал работу мобильной бригады, сотрудники которой будут ежедневно осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, каждый выходной в течение сезона веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях "Велобайка".
 
ВТБМоскваНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
00:01НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе
23:26"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
Лента новостейМолния