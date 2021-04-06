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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html
В минтрансе Якутии оценили перспективы второй ветки БАМа
В минтрансе Якутии оценили перспективы второй ветки БАМа
Строительство второй ветки БАМа, которое начали военные железнодорожники, приведет Якутию к новому витку развития экономики, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:32
2021-04-06T06:32
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
байкало-амурская магистраль
айсен николаев
якутск
экономика
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Строительство второй ветки БАМа, которое начали военные железнодорожники, приведет Якутию к новому витку развития экономики, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.Военные железнодорожники в понедельник начали строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали, в строительстве участка БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.Ранее глава республики Айсен Николаев заявлял, что компании в Якутии увеличат экспорт угля, если решатся вопросы с его вывозом.Ранее в министерстве промышленности и геологии региона сообщали, что с 2010 года добыча угля в Якутии выросла в два раза и составляет 20 миллионов тонн, за 2021 год объемы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. Отмечалось, что к 2024 году планируется выйти на уровень до 80 миллионов тонн за счет угледобывающих компаний "Колмар" и "Эльгауголь".
https://ria.ru/20210402/yakutiya-1603932899.html
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республика саха (якутия), байкало-амурская магистраль, айсен николаев, якутск, экономика

В минтрансе Якутии оценили перспективы второй ветки БАМа

06:32 06.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковРаботы на Байкало-Амурской магистрали
Работы на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Строительство второй ветки БАМа, которое начали военные железнодорожники, приведет Якутию к новому витку развития экономики, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Военные железнодорожники в понедельник начали строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали, в строительстве участка БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.
"Строительство второй ветки БАМа позволит Якутии увеличить провозную способность для отгружаемого в регионе угля, а также обеспечит перевозку возрастающих объемов отгрузок угледобывающих предприятий республики. Эти факторы отразятся на промышленном комплексе Якутии и приведут к новому витку экономического развития региона в целом", - отметили в региональном минтрансе.
Ранее глава республики Айсен Николаев заявлял, что компании в Якутии увеличат экспорт угля, если решатся вопросы с его вывозом.
Ранее в министерстве промышленности и геологии региона сообщали, что с 2010 года добыча угля в Якутии выросла в два раза и составляет 20 миллионов тонн, за 2021 год объемы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. Отмечалось, что к 2024 году планируется выйти на уровень до 80 миллионов тонн за счет угледобывающих компаний "Колмар" и "Эльгауголь".
Якутск - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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