https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html

В минтрансе Якутии оценили перспективы второй ветки БАМа

В минтрансе Якутии оценили перспективы второй ветки БАМа

Строительство второй ветки БАМа, которое начали военные железнодорожники, приведет Якутию к новому витку развития экономики, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:32

2021-04-06T06:32

2021-04-06T06:32

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

байкало-амурская магистраль

айсен николаев

якутск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156286/52/1562865266_0:316:3068:2042_1920x0_80_0_0_523e8fd4d0ea9bba9875ed768f023d3b.jpg

ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Строительство второй ветки БАМа, которое начали военные железнодорожники, приведет Якутию к новому витку развития экономики, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.Военные железнодорожники в понедельник начали строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали, в строительстве участка БАМа от Улака до Февральска длиной 340 километров будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.Ранее глава республики Айсен Николаев заявлял, что компании в Якутии увеличат экспорт угля, если решатся вопросы с его вывозом.Ранее в министерстве промышленности и геологии региона сообщали, что с 2010 года добыча угля в Якутии выросла в два раза и составляет 20 миллионов тонн, за 2021 год объемы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. Отмечалось, что к 2024 году планируется выйти на уровень до 80 миллионов тонн за счет угледобывающих компаний "Колмар" и "Эльгауголь".

https://ria.ru/20210402/yakutiya-1603932899.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), байкало-амурская магистраль, айсен николаев, якутск, экономика