В Кремле объяснили важность российского присутствия в Арктике
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал CNN заявил о "беспрецедентной военной мощи" России в Арктике и продемонстрировал спутниковые снимки компании Maxar, показывающие новые и модернизированные российские объекты в регионе. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.
"Главнокомандующий действительно считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства. Арктическая зона - это очень важный регион Российской Федерации. То, что относится и к нашим границам, и к нашей экономической зоне. Растёт экономический потенциал из года в год. Вы знаете, что имеются обширные планы развития в арктической зоне, все это последовательно реализовывается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент считает необходимым российское военное присутствие в Арктике.
"Что касается обеспокоенности американских коллег, то здесь не следует забывать, что сама Америка никогда не отказывалась от присутствия в арктической зоне, никогда не ослабевала своего внимания к арктической зоне. И мы всегда это фиксировали и тоже исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион", - отметил он.
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