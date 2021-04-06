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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/akter-1604441247.html
Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"
Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"
Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. Об этом The Guardian сообщил его агент. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:49
2021-04-06T14:17
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. Об этом The Guardian сообщил его агент.Он родился 5 марта 1966 года в Великобритании. Известен своими ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009), "Квант милосердия" (2008), "Орел Девятого легиона" (2011), "Инферно" (2016). Актер также сыграл полководца Александра Суворова в российском сериале "Екатерина Великая" (2019).Наибольшую известность в России он получил благодаря роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" (2019). Особенно зрителям запомнилась фраза "Not Great, Not Terrible" ("Не хорошо, не плохо"), которой его персонаж описывает уровень радиации в 3,6 рентгена в час, отображаемый дозиметром. При этом он игнорирует факт того, что это максимальный показатель прибора.
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чернобыльская аэс, великобритания, чернобыль, гарри поттер, премьера шестого фильма о гарри поттере, в мире

Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

13:49 06.04.2021 (обновлено: 14:17 06.04.2021)
 
© HBO, 2019Пол Риттер в сериале "Чернобыль"
Пол Риттер в сериале Чернобыль - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© HBO, 2019
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. Об этом The Guardian сообщил его агент.

"С горечью сообщаю, Пол Риттер мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноема", — заявил он.

Он родился 5 марта 1966 года в Великобритании. Известен своими ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009), "Квант милосердия" (2008), "Орел Девятого легиона" (2011), "Инферно" (2016). Актер также сыграл полководца Александра Суворова в российском сериале "Екатерина Великая" (2019).
Наибольшую известность в России он получил благодаря роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" (2019). Особенно зрителям запомнилась фраза "Not Great, Not Terrible" ("Не хорошо, не плохо"), которой его персонаж описывает уровень радиации в 3,6 рентгена в час, отображаемый дозиметром. При этом он игнорирует факт того, что это максимальный показатель прибора.
© HBO, 2019Пол Риттер в сериале "Чернобыль"
Пол Риттер в сериале Чернобыль - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© HBO, 2019
Пол Риттер в сериале "Чернобыль"
 
КультураЧернобыльская АЭСВеликобританияЧернобыльГарри ПоттерПремьера шестого фильма о Гарри ПоттереВ мире
 
 
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