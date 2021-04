https://ria.ru/20210406/akter-1604441247.html

Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. Об этом The Guardian сообщил его агент. РИА Новости, 06.04.2021

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. Об этом The Guardian сообщил его агент.Он родился 5 марта 1966 года в Великобритании. Известен своими ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009), "Квант милосердия" (2008), "Орел Девятого легиона" (2011), "Инферно" (2016). Актер также сыграл полководца Александра Суворова в российском сериале "Екатерина Великая" (2019).Наибольшую известность в России он получил благодаря роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" (2019). Особенно зрителям запомнилась фраза "Not Great, Not Terrible" ("Не хорошо, не плохо"), которой его персонаж описывает уровень радиации в 3,6 рентгена в час, отображаемый дозиметром. При этом он игнорирует факт того, что это максимальный показатель прибора.

2021

