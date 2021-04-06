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Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
Россия планирует возобновление работы "московского формата" по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:41
2021-04-06T03:41
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сергей лавров
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индия
сша
политика
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия планирует возобновление работы "московского формата" по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам главы ведомства, этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.Ранее в Москве проходили консультации в так называемом "московском формате", когда Россия предоставляла правительству Афганистана и талибам свою переговорную площадку, играя посредническую роль, но в переговорах не участвовали представители других стран, активно вовлеченных в процесс афганского урегулирования. В марте в Москве состоялась конференция расширенной "тройки" по Афганистану (РФ, США, Китай, Пакистан) с участием афганских сторон.
https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html
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россия, сергей лавров, москва, афганистан, доха, талибан, индия, сша, политика

Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану

03:41 06.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия планирует возобновление работы "московского формата" по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы ведомства, этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.

"По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма", - сообщил министр индийскому изданию Hindustan Times.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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Ранее в Москве проходили консультации в так называемом "московском формате", когда Россия предоставляла правительству Афганистана и талибам свою переговорную площадку, играя посредническую роль, но в переговорах не участвовали представители других стран, активно вовлеченных в процесс афганского урегулирования. В марте в Москве состоялась конференция расширенной "тройки" по Афганистану (РФ, США, Китай, Пакистан) с участием афганских сторон.
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