https://ria.ru/20210406/afganistan-1604378708.html

Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану

Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану

Россия планирует возобновление работы "московского формата" по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T03:41

2021-04-06T03:41

2021-04-06T03:41

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сергей лавров

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия планирует возобновление работы "московского формата" по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам главы ведомства, этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.Ранее в Москве проходили консультации в так называемом "московском формате", когда Россия предоставляла правительству Афганистана и талибам свою переговорную площадку, играя посредническую роль, но в переговорах не участвовали представители других стран, активно вовлеченных в процесс афганского урегулирования. В марте в Москве состоялась конференция расширенной "тройки" по Афганистану (РФ, США, Китай, Пакистан) с участием афганских сторон.

https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html

https://ria.ru/20210331/nato-1603611023.html

россия

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россия, сергей лавров, москва, афганистан, доха, талибан, индия, сша, политика