Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия планирует возобновление работы "московского формата" по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы ведомства, этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.
"По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма", - сообщил министр индийскому изданию Hindustan Times.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
Ранее в Москве проходили консультации в так называемом "московском формате", когда Россия предоставляла правительству Афганистана и талибам свою переговорную площадку, играя посредническую роль, но в переговорах не участвовали представители других стран, активно вовлеченных в процесс афганского урегулирования. В марте в Москве состоялась конференция расширенной "тройки" по Афганистану (РФ, США, Китай, Пакистан) с участием афганских сторон.