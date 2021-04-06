https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь

Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь

Один из операторов связи "большой тройки" объявил о тестировании пилотных зон 5G в Москве, открытых абонентам. Корреспондент РИА Новости присоединился к... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:00

2021-04-06T08:00

2021-04-06T12:50

наука

5g

apple iphone

huawei technologies

мтс

технологии

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Один из операторов связи "большой тройки" объявил о тестировании пилотных зон 5G в Москве, открытых абонентам. Корреспондент РИА Новости присоединился к эксперименту и отправился на поиски мобильных сетей пятого поколения.Технические требования для доступа к 5G в МосквеМТС в начале марта организовал в Москве 14 точек, где можно подключиться к сети 5G. Правда, со значительными оговорками.Так, смартфон должен поддерживать диапазон N79. Этот бэнд работает в частотах 4,4-5 ГГц, что значительно выше негласного стандарта N78 (до 3,8 ГГц). На практике это означает очень скромную дальнобойность базовой станции. Возможно, даже не покрывающую и без того небольшие зоны.Диапазон N79 поддерживают буквально несколько моделей. Одной мы и вооружились — Huawei 40 Pro. А вот широко разрекламированный 5G в линейке iPhone 12 останется не у дел: модем попросту заблокирован в трубках для российского рынка.Задачу усложняет и то, как оператор связи реализовал тестовые зоны. Мало просто попасть в них с совместимым смартфоном — надо получить СМС с предложением подключить 5G. Позже добавили USSD-команду, включающую опцию на симке. Стоимость трафика не отличается от LTE и 3G — аттракцион дополнительных затрат не потребует.Ловим 5GИтак, есть 5G (N79)-смартфон с сим-картой оператора. Отправляемся в первую точку у парка Горького. По карте сеть появляется уже у станции метро "Парк культуры" и стабильно работает на Крымском мосту. Для надежности спускаемся к "Музеону" — 5G не ловится и при включенной опции на смартфоне. Заветного сообщения от оператора нет, USSD-команда не помогает. Двадцатиминутное хождение по зоне не принесло результатов. Speedtest показал 3,92 Мбит/с на прием и 4,44 Мбит/с на выгрузку. Приложение nPerf продемонстрировало примерно такую же скорость на загрузку, а вот выгрузить данные получилось аж на скорости 43 Мбит/с. Типичные показатели для LTE, которые в реальности могут серьезно проседать.Перемещаемся на Пресненскую набережную — у небоскребов Москва-Сити уж точно должна заработать высокотехнологичная сеть. Но и там смартфон упрямо не хотел ловить 5G. Переход на противоположный берег не помог. Правда, скорость загрузки по 4G хорошая — 68 Мбит/с. Примерно столько же — и на третьей локации, на Ходынском поле у станции метро "ЦСКА". Но 5G и там не запустился.Отправляемся в самый центр. На пешеходной Никольской, судя по отзывам в Сети, удавалось подключаться. Но не нам — ни у станции "Площадь Революции", ни на самой улице заветного сообщения мы так и не увидели. Зато смартфон стабильно ловил 4G+ (это такой чуть более быстрый стандарт LTE). С ним разогнались до 142 Мбит/с на загрузку и 35 Мбит/с на выгрузку, что очень неплохо.Следующая точка — на Тверском бульваре, где, если верить МТС, покрытие тестовой зоны начинается от Пушкинского сквера. Результат примерно тот же — 4G+, скорость на загрузке — 43 Мбит/с.Отправляемся на ВДНХ, где основная зона — у фонтана "Дружба народов". Здесь мобильная точка доступа — небольшой фургон с мачтой-антенной. Но рядом с ней смартфон и не думал переходить в 5G.Обращаемся к оператору — в мобильном приложении чат-бот проблему не решил. Что ж, звоним по старинке в контактный центр — к чести МТС, специалисты довольно оперативно отреагировали. Услугу подключили на стороне оператора, после чего вежливый голос порекомендовал дождаться СМС с подтверждением и перезагрузить смартфон.Но и после этих манипуляций Huawei не ловил 5G.Снова перемещаемся в центр — в парк "Зарядье". Наконец-то значок 5G мигнул. Правда, стабильность сигнала оставляет желать лучшего — трубка ловила его буквально по 20-30 секунд, после чего переходила на LTE. Стабильность появилась напротив концертного зала. В итоге получили 340 и 57 Мбит/с (nPerf), 305 и 109 Мбит/с (Speedtest). Очень неплохо — "тяжелые" сайты открываются мгновенно, а четырехминутное потоковое видео в разрешении 4K полностью прогрузилось за пару минут.Отдельные счастливчики, если верить отчетам в Сети, добились 1000 Мбит/с, или 125 мегабайт в секунду. А это уже уровень хорошего проводного интернета.Ждем 5GКак замечают в МТС, одна из задач пилотных площадок — оценка того, как действует сеть в зависимости от количества абонентов и трафика 5G при различных факторах. Система сама решает, кого пустить в мир 5G, а кому отказать в этом — на основании каких-то внутренних алгоритмов. Как показала практика, чтобы подключиться к 5G в тестовой зоне, недостаточно совместимого гаджета. Не всегда и поможет и обращение к оператору — смартфон даже с поддержкой нужного бэнда 5G может банально не заработать с базовой станцией — технология в России пока новая, если не сказать экспериментальная. А к тому моменту, когда 5G развернут у нас по-настоящему, сменится не одно поколение гаджетов.

https://ria.ru/20210323/strakh-1602417396.html

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, apple iphone, huawei technologies, мтс, технологии