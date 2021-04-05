https://ria.ru/20210405/znaki-1604257196.html
Эксперт оценил идею ввести динамические дорожные знаки
Эксперт оценил идею ввести динамические дорожные знаки
Перед тем, как вводить динамические дорожные знаки на российских дорогах, необходимо разработать для них нормативную базу, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:34
2021-04-05T11:34
2021-04-05T11:34
авто
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Перед тем, как вводить динамические дорожные знаки на российских дорогах, необходимо разработать для них нормативную базу, заявил РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее портал Autonews сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.Кроме того, автоэксперт уточнил, что, если соблюдение указаний динамических дорожных знаков будет фиксировать инспектор ГИБДД, будет сложно связать воедино его работу и работу знаков. Если будет работать автоматическая камера, то на их работу можно будет подать жалобу."Кроме того, для того чтобы нормативку создать, нужно еще какое-нибудь исследование проводить: что в дождь нужно ехать именно 50 км/ч, а не 55, например. Это же все тоже не с потолка берется, это должно быть прописано", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20210405/znaki-1604232888.html
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авто, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Перед тем, как вводить динамические дорожные знаки на российских дорогах, необходимо разработать для них нормативную базу, заявил РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее портал Autonews
сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.
"Идея-то не нова. Те знаки, которые на МКАДе стоят, электронные, они и представляют собой что-то подобное. Сейчас нету никаких нормативов, которым должны соответствовать эти знаки. Есть такая вещь, как временные знаки, которые ставятся на период проведения дорожных работ, они могут меняться, фактически это динамические знаки в ручном режиме. А если мы говорим о более универсальных знаках, с управлением, например, то у нас нет нормативов, как с обычными - по размерам, по степени отражательной способности. Перед тем, как что-то подобное делать, нужно будет эту нормативку разработать", - сказал Солдунов.
Кроме того, автоэксперт уточнил, что, если соблюдение указаний динамических дорожных знаков будет фиксировать инспектор ГИБДД, будет сложно связать воедино его работу и работу знаков. Если будет работать автоматическая камера, то на их работу можно будет подать жалобу.
"Кроме того, для того чтобы нормативку создать, нужно еще какое-нибудь исследование проводить: что в дождь нужно ехать именно 50 км/ч, а не 55, например. Это же все тоже не с потолка берется, это должно быть прописано", - подчеркнул эксперт.