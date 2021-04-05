https://ria.ru/20210405/znaki-1604257196.html

Эксперт оценил идею ввести динамические дорожные знаки

Эксперт оценил идею ввести динамические дорожные знаки

Перед тем, как вводить динамические дорожные знаки на российских дорогах, необходимо разработать для них нормативную базу, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:34

2021-04-05T11:34

2021-04-05T11:34

авто

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Перед тем, как вводить динамические дорожные знаки на российских дорогах, необходимо разработать для них нормативную базу, заявил РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее портал Autonews сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.Кроме того, автоэксперт уточнил, что, если соблюдение указаний динамических дорожных знаков будет фиксировать инспектор ГИБДД, будет сложно связать воедино его работу и работу знаков. Если будет работать автоматическая камера, то на их работу можно будет подать жалобу."Кроме того, для того чтобы нормативку создать, нужно еще какое-нибудь исследование проводить: что в дождь нужно ехать именно 50 км/ч, а не 55, например. Это же все тоже не с потолка берется, это должно быть прописано", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20210405/znaki-1604232888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, общество