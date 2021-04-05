https://ria.ru/20210405/znaki-1604232888.html

Автоэксперты прокомментировали идею ввести новые дорожные знаки

Автоэксперты прокомментировали идею ввести новые дорожные знаки

Автоэксперты рассказали URA.RU, почему новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков будет бесполезен в большинстве российских... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:42

2021-04-05T09:42

2021-04-05T09:42

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Автоэксперты рассказали URA.RU, почему новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков будет бесполезен в большинстве российских регионов.Он отметил, что на областных дорогах динамические знаки будут плохо обслуживаться. По его мнению, системы такого типа эффективно проявляют себя на дорогах в США и Европе, однако "у нас от них нет толку"."Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными", — заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.По его мнению, введение динамических знаков требует жесткого контроля за дорожной ситуацией со стороны метеоцентров.Ранее портал Autonews сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ura.ru, европа, сша, общество