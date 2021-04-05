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Автоэксперты прокомментировали идею ввести новые дорожные знаки
Автоэксперты прокомментировали идею ввести новые дорожные знаки
Автоэксперты рассказали URA.RU, почему новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков будет бесполезен в большинстве российских... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:42
2021-04-05T09:42
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Автоэксперты рассказали URA.RU, почему новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков будет бесполезен в большинстве российских регионов.Он отметил, что на областных дорогах динамические знаки будут плохо обслуживаться. По его мнению, системы такого типа эффективно проявляют себя на дорогах в США и Европе, однако "у нас от них нет толку"."Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными", — заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.По его мнению, введение динамических знаков требует жесткого контроля за дорожной ситуацией со стороны метеоцентров.Ранее портал Autonews сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.
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ura.ru, европа, сша, общество

Автоэксперты прокомментировали идею ввести новые дорожные знаки

09:42 05.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Автоэксперты рассказали URA.RU, почему новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков будет бесполезен в большинстве российских регионов.
"Новые знаки неактуальны для многих регионов России, потому что там не бывает резких изменений погодных условий", — считает председатель комитета по защите прав автовладельцев в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.
Он отметил, что на областных дорогах динамические знаки будут плохо обслуживаться. По его мнению, системы такого типа эффективно проявляют себя на дорогах в США и Европе, однако "у нас от них нет толку".
"Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными", — заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
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По его мнению, введение динамических знаков требует жесткого контроля за дорожной ситуацией со стороны метеоцентров.
Ранее портал Autonews сообщил, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.
 
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