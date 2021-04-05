https://ria.ru/20210405/zavorotnyuk-1604217529.html

Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы

Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы

Близкие актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки размещено в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:03

2021-04-05T02:03

2021-04-05T06:55

шоубиз

анастасия заворотнюк

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Близкие актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки размещено в Instagram-аккаунте в ее поддержку, который ведется семьей и близкими Заворотнюк.Актриса 3 апреля отпраздновала свое 50-летие."Вчера был очень важный день для всех нас. В адрес Анастасии пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов. Благодарим всех за этот Праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед", - говорится в сообщении.Родные актрисы выразили благодарность врачам, которые совершают "настоящие рукотворные чудеса" и подарили Заворотнюк "вторую жизнь"."Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь", - отметили близкие актрисы. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение.

https://ria.ru/20210404/zavorotnyuk-1604138047.html

https://ria.ru/20210403/zavorotnyuk-1603780898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия заворотнюк, общество