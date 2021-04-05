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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210405/zavorotnyuk-1604217529.html
Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Близкие актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки размещено в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T02:03
2021-04-05T06:55
шоубиз
анастасия заворотнюк
общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Близкие актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки размещено в Instagram-аккаунте в ее поддержку, который ведется семьей и близкими Заворотнюк.Актриса 3 апреля отпраздновала свое 50-летие."Вчера был очень важный день для всех нас. В адрес Анастасии пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов. Благодарим всех за этот Праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед", - говорится в сообщении.Родные актрисы выразили благодарность врачам, которые совершают "настоящие рукотворные чудеса" и подарили Заворотнюк "вторую жизнь"."Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь", - отметили близкие актрисы. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение.
https://ria.ru/20210404/zavorotnyuk-1604138047.html
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анастасия заворотнюк, общество

Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы

02:03 05.04.2021 (обновлено: 06:55 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Анна Сергеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Близкие актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки размещено в Instagram-аккаунте в ее поддержку, который ведется семьей и близкими Заворотнюк.
Актриса 3 апреля отпраздновала свое 50-летие.
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 02:21Шоубиз
Дочь Заворотнюк обратилась к матери
"Вчера был очень важный день для всех нас. В адрес Анастасии пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов. Благодарим всех за этот Праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед", - говорится в сообщении.
Родные актрисы выразили благодарность врачам, которые совершают "настоящие рукотворные чудеса" и подарили Заворотнюк "вторую жизнь".
"Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь", - отметили близкие актрисы.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 02:49
Биография Анастасии Заворотнюк
 
ШоубизАнастасия ЗаворотнюкОбщество
 
 
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