https://ria.ru/20210405/zasukha-1604257892.html

Вильфанд опроверг сообщение о грядущей засухе на юге России

Вильфанд опроверг сообщение о грядущей засухе на юге России

Прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России и при этом нужно... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:39

2021-04-05T11:39

2021-04-05T11:39

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России и при этом нужно отметить, что за зиму ситуация улучшилась и процент озимых в неудовлетворительном состоянии снизился до 10%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Гидрометцентр о том, что ряду регионов России угрожает летняя засуха.Он уточнил, что прогнозы засухи Гидрометцентр раньше конца мая не выпускает, так как подобные прогнозы зависят от осадков, которые за столь долгое время спрогнозировать невозможно.

https://ria.ru/20210315/vodovod-1601388949.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, общество