Вильфанд опроверг сообщение о грядущей засухе на юге России
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России и при этом нужно отметить, что за зиму ситуация улучшилась и процент озимых в неудовлетворительном состоянии снизился до 10%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Гидрометцентр о том, что ряду регионов России угрожает летняя засуха.
15 марта, 21:02В Крыму построили два водовода для поставок в засуху
"Насчет засухи - это совершенно исключено… Есть такой прогноз, он касается увлажнения почвы для вегетации озимых культур. Ситуация, в принципе, везде благоприятна, но в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается местами дефицит влаги в почве. В период с января по март включительно выпало около нормы осадков. Конечно, это полностью не демпфирует ситуацию. Речь шла о том, что до входа в зиму был явный дефицит влаги в почве. По данным Росгидромета на конец ноября, 22,4% засеянных площадей фиксировались, как площади с плохим состоянием озимых. Зима улучшила состояние и сейчас от 8 до 10% находится в удовлетворительном состоянии. Связано это с тем, что в этих регионах - дефицит продуктивной влаги, но это не имеет отношения к понятию засуха", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что прогнозы засухи Гидрометцентр раньше конца мая не выпускает, так как подобные прогнозы зависят от осадков, которые за столь долгое время спрогнозировать невозможно.