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Вильфанд опроверг сообщение о грядущей засухе на юге России
Вильфанд опроверг сообщение о грядущей засухе на юге России
Прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России и при этом нужно... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:39
2021-04-05T11:39
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России и при этом нужно отметить, что за зиму ситуация улучшилась и процент озимых в неудовлетворительном состоянии снизился до 10%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Гидрометцентр о том, что ряду регионов России угрожает летняя засуха.Он уточнил, что прогнозы засухи Гидрометцентр раньше конца мая не выпускает, так как подобные прогнозы зависят от осадков, которые за столь долгое время спрогнозировать невозможно.
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд опроверг сообщение о грядущей засухе на юге России

11:39 05.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прогноз о засухе выпускается не раньше мая, в настоящее время можно говорить только о дефиците влаги в почве в некоторых регионах юга России и при этом нужно отметить, что за зиму ситуация улучшилась и процент озимых в неудовлетворительном состоянии снизился до 10%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Гидрометцентр о том, что ряду регионов России угрожает летняя засуха.
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"Насчет засухи - это совершенно исключено… Есть такой прогноз, он касается увлажнения почвы для вегетации озимых культур. Ситуация, в принципе, везде благоприятна, но в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается местами дефицит влаги в почве. В период с января по март включительно выпало около нормы осадков. Конечно, это полностью не демпфирует ситуацию. Речь шла о том, что до входа в зиму был явный дефицит влаги в почве. По данным Росгидромета на конец ноября, 22,4% засеянных площадей фиксировались, как площади с плохим состоянием озимых. Зима улучшила состояние и сейчас от 8 до 10% находится в удовлетворительном состоянии. Связано это с тем, что в этих регионах - дефицит продуктивной влаги, но это не имеет отношения к понятию засуха", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что прогнозы засухи Гидрометцентр раньше конца мая не выпускает, так как подобные прогнозы зависят от осадков, которые за столь долгое время спрогнозировать невозможно.
 
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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