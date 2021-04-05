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Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков
Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков
В Москву вернутся заморозки и снег из-за глубокого циклона, сообщили "Метеоновости". РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:15
2021-04-05T16:15
2021-04-05T18:18
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москву вернутся заморозки и снег из-за глубокого циклона, сообщили "Метеоновости".По прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий начнется с 7 апреля. В столице усилится ветер, а небо затянут облака.Метеорологи отмечают, что за несколько дней в Москве может выпасть около 20 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы. Однако к выходным температура начнет расти и из-за туч выглянет солнце. Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с утра вторника.
https://ria.ru/20210331/pogoda-1603630327.html
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гидрометцентр, москва, общество