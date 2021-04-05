https://ria.ru/20210405/zamorozki-1604316600.html

Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков

Москвичей предупредили о возвращении снега и заморозков

В Москву вернутся заморозки и снег из-за глубокого циклона, сообщили "Метеоновости". РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:15

2021-04-05T16:15

2021-04-05T18:18

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594673366_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_4d11e9fb3916791e0e78d26f94996234.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Москву вернутся заморозки и снег из-за глубокого циклона, сообщили "Метеоновости".По прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий начнется с 7 апреля. В столице усилится ветер, а небо затянут облака.Метеорологи отмечают, что за несколько дней в Москве может выпасть около 20 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы. Однако к выходным температура начнет расти и из-за туч выглянет солнце. Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с утра вторника.

https://ria.ru/20210331/pogoda-1603630327.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, общество