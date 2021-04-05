https://ria.ru/20210405/yazyk-1604333624.html

Языковой омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском" языке

Языковой омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском" языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель об "украинском русском языке"... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:35

2021-04-05T17:35

2021-04-05T17:35

юлия мендель

арсен аваков

владимир зеленский

украина

общество

в мире

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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель об "украинском русском языке" и заявил, что такие заявления противоречат конституции страны.Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть украинский русский.По его словам, заявления Мендель противоречат нормам конституции Украины. "Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, поэтому кодификация русского языка в Украине невозможна. Поэтому я не разделяю подобных заявлений (Юлии Мендель - ред.) и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Кроме того, статьей 10 конституции Украины определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", - сказал Креминь.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры и на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210330/ukraina-1603502423.html

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украина

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юлия мендель, арсен аваков, владимир зеленский, украина, общество, в мире