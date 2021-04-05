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Языковой омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском" языке
Языковой омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском" языке
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель об "украинском русском языке"... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:35
2021-04-05T17:35
юлия мендель
арсен аваков
владимир зеленский
украина
общество
в мире
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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель об "украинском русском языке" и заявил, что такие заявления противоречат конституции страны.Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть украинский русский.По его словам, заявления Мендель противоречат нормам конституции Украины. "Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, поэтому кодификация русского языка в Украине невозможна. Поэтому я не разделяю подобных заявлений (Юлии Мендель - ред.) и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Кроме того, статьей 10 конституции Украины определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", - сказал Креминь.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры и на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210330/ukraina-1603502423.html
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юлия мендель, арсен аваков, владимир зеленский, украина, общество, в мире

Языковой омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском" языке

17:35 05.04.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель об "украинском русском языке" и заявил, что такие заявления противоречат конституции страны.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть украинский русский.

"Три недели назад президент Зеленский на форуме "Украина 30" сказал, что в нашей стране государственным языком является один - украинский, и для нее должны быть созданы лучшие условия... В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся? Поэтому я, как уполномоченный по защите государственного языка, совершенно не реагирую на такие заявления на некоторых телеканалах, которые к счастью, не пользуются популярностью среди сознательных украинцев", - цитирует омбудсмена сайт телеканала "Прямой".

По его словам, заявления Мендель противоречат нормам конституции Украины. "Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, поэтому кодификация русского языка в Украине невозможна. Поэтому я не разделяю подобных заявлений (Юлии Мендель - ред.) и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Кроме того, статьей 10 конституции Украины определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", - сказал Креминь.
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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры и на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.
Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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