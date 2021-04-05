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Житель Якутии получил 22 года колонии за насилие над дочерью
Житель Якутии получил 22 года колонии за насилие над дочерью
Житель Якутии осужден к 22 годам колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:56
2021-04-05T13:56
2021-04-05T13:56
происшествия
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ЯКУТСК, 5 апр – РИА Новости. Житель Якутии осужден к 22 годам колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.Она добавила, что о преступных деяниях мужчины стало известно после того, как в сентябре 2020 года после очередных приставаний со стороны пьяного отца, дочь рассказала матери о совершенных им поступках.Уточняется, что злоумышленника задержали и позже заключили под стражу. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него склонности к гетеросексуальной педофилии.В ведомстве отметили, что на первоначальном этапе следствия он признал вину, но позже отказался от показаний.Там же уточнили, что в отношении пострадавшей девочки принят комплекс реабилитационных мер.
https://ria.ru/20210405/arest-1604283575.html
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происшествия
ЯКУТСК, 5 апр – РИА Новости. Житель Якутии осужден к 22 годам колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
"Следствием и судом установлено, что подсудимый в период с апреля 2017 по сентябрь 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Мужчина пользовался отсутствием дома и в своей автомашине посторонних лиц и совершал преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На момент первого преступного эпизода, выявленного следствием, возраст девочки составлял шесть лет", - рассказала Дворецкая.
Она добавила, что о преступных деяниях мужчины стало известно после того, как в сентябре 2020 года после очередных приставаний со стороны пьяного отца, дочь рассказала матери о совершенных им поступках.
"Женщина незамедлительно собрала детей и отправилась к родственникам, а также вызвала сотрудников полиции", - отметила Дворецкая.
Уточняется, что злоумышленника задержали и позже заключили под стражу. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него склонности к гетеросексуальной педофилии.
В ведомстве отметили, что на первоначальном этапе следствия он признал вину, но позже отказался от показаний.
"Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в СУСК.
Там же уточнили, что в отношении пострадавшей девочки принят комплекс реабилитационных мер.