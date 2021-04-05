https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604284263.html

Житель Якутии получил 22 года колонии за насилие над дочерью

Житель Якутии получил 22 года колонии за насилие над дочерью

Житель Якутии осужден к 22 годам колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:56

2021-04-05T13:56

2021-04-05T13:56

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ЯКУТСК, 5 апр – РИА Новости. Житель Якутии осужден к 22 годам колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.Она добавила, что о преступных деяниях мужчины стало известно после того, как в сентябре 2020 года после очередных приставаний со стороны пьяного отца, дочь рассказала матери о совершенных им поступках.Уточняется, что злоумышленника задержали и позже заключили под стражу. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него склонности к гетеросексуальной педофилии.В ведомстве отметили, что на первоначальном этапе следствия он признал вину, но позже отказался от показаний.Там же уточнили, что в отношении пострадавшей девочки принят комплекс реабилитационных мер.

https://ria.ru/20210405/arest-1604283575.html

https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия