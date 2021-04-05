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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html
Глава Якутии объявил в регионе Десятилетие здоровья
Глава Якутии объявил в регионе Десятилетие здоровья
В Якутии с 2021 года объявлено десятилетие здоровья, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:11
2021-04-05T11:11
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
здоровье - общество
общество
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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Якутии с 2021 года объявлено десятилетие здоровья, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram."Подписал очень важный указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в нашей республике! Я объявил 2021-2030 годы в Республике Саха (Якутия) Десятилетием здоровья!" - сообщил он.По словам Николаева, за это время республика должна войти в "клуб 80+" - регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Усилия властей будут направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, на повышение качества и доступности медицинской помощи."Впереди много работы! Поручил правительству республики немедленно приступить к реализации намеченных указом первоочередных мероприятий. Уверен, общими усилиями мы справимся со всеми намеченными планами", - добавил он.В свою очередь, как отметили в кабмине Якутии, в качестве приоритетных указом определены направления по развитию генетики, обеспечению квалифицированными кадрами, развитию науки, цифровизации в здравоохранении и т.д.В правительстве региона создадут проектный офис. Дан ряд поручений министерствам и ведомствам региона.Ранее сообщалось о том, что 2021 год в Якутии объявлен Годом здоровья.
https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество, общество

Глава Якутии объявил в регионе Десятилетие здоровья

11:11 05.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Якутии с 2021 года объявлено десятилетие здоровья, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram.
"Подписал очень важный указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в нашей республике! Я объявил 2021-2030 годы в Республике Саха (Якутия) Десятилетием здоровья!" - сообщил он.
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По словам Николаева, за это время республика должна войти в "клуб 80+" - регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Усилия властей будут направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, на повышение качества и доступности медицинской помощи.
"Впереди много работы! Поручил правительству республики немедленно приступить к реализации намеченных указом первоочередных мероприятий. Уверен, общими усилиями мы справимся со всеми намеченными планами", - добавил он.
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В свою очередь, как отметили в кабмине Якутии, в качестве приоритетных указом определены направления по развитию генетики, обеспечению квалифицированными кадрами, развитию науки, цифровизации в здравоохранении и т.д.
В правительстве региона создадут проектный офис. Дан ряд поручений министерствам и ведомствам региона.
Ранее сообщалось о том, что 2021 год в Якутии объявлен Годом здоровья.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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