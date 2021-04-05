https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html

Глава Якутии объявил в регионе Десятилетие здоровья

Глава Якутии объявил в регионе Десятилетие здоровья

В Якутии с 2021 года объявлено десятилетие здоровья, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:11

2021-04-05T11:11

2021-04-05T11:11

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

здоровье - общество

общество

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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Якутии с 2021 года объявлено десятилетие здоровья, сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram."Подписал очень важный указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в нашей республике! Я объявил 2021-2030 годы в Республике Саха (Якутия) Десятилетием здоровья!" - сообщил он.По словам Николаева, за это время республика должна войти в "клуб 80+" - регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Усилия властей будут направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, на повышение качества и доступности медицинской помощи."Впереди много работы! Поручил правительству республики немедленно приступить к реализации намеченных указом первоочередных мероприятий. Уверен, общими усилиями мы справимся со всеми намеченными планами", - добавил он.В свою очередь, как отметили в кабмине Якутии, в качестве приоритетных указом определены направления по развитию генетики, обеспечению квалифицированными кадрами, развитию науки, цифровизации в здравоохранении и т.д.В правительстве региона создадут проектный офис. Дан ряд поручений министерствам и ведомствам региона.Ранее сообщалось о том, что 2021 год в Якутии объявлен Годом здоровья.

https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html

https://ria.ru/20210402/yakutiya-1603932899.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество, общество