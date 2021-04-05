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МИД ответил на обвинения США в передислокации войск к границе с Украиной
МИД ответил на обвинения США в передислокации войск к границе с Украиной
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на обвинения США в передислокации войск на границе с Украиной. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:30
2021-04-05T22:04
россия
сергей рябков
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на обвинения США в передислокации войск на границе с Украиной.На минувшей неделе издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время своего первого телефонного разговора обсудили наращивание военного присутствия России у границ с Украиной.Также в СМИ появились публикации о том, что военнослужащие ездят по Ростовской области с заклеенными номерами.Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".
https://ria.ru/20210405/armiya-1604268025.html
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россия, сергей рябков, сша, украина, в мире

МИД ответил на обвинения США в передислокации войск к границе с Украиной

15:30 05.04.2021 (обновлено: 22:04 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне "Мулино"
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на обвинения США в передислокации войск на границе с Украиной.
"Мы осуществляем на своей территории, я подчеркиваю, на российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем", — сказал дипломат журналистам.
На минувшей неделе издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время своего первого телефонного разговора обсудили наращивание военного присутствия России у границ с Украиной.
Также в СМИ появились публикации о том, что военнослужащие ездят по Ростовской области с заклеенными номерами.
Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".
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