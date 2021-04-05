https://ria.ru/20210405/voyska-1604305426.html

МИД ответил на обвинения США в передислокации войск к границе с Украиной

МИД ответил на обвинения США в передислокации войск к границе с Украиной

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на обвинения США в передислокации войск на границе с Украиной. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:30

2021-04-05T15:30

2021-04-05T22:04

россия

сергей рябков

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на обвинения США в передислокации войск на границе с Украиной.На минувшей неделе издание Politico сообщило, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время своего первого телефонного разговора обсудили наращивание военного присутствия России у границ с Украиной.Также в СМИ появились публикации о том, что военнослужащие ездят по Ростовской области с заклеенными номерами.Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны".

https://ria.ru/20210405/armiya-1604268025.html

россия

сша

украина

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россия, сергей рябков, сша, украина, в мире