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У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
Тело водолаза-любителя, не всплывшего при погружении в залив Анива больше недели назад, обнаружили у берегов Сахалина в воскресенье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T02:38
2021-04-05T02:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр - РИА Новости. Тело водолаза-любителя, не всплывшего при погружении в залив Анива больше недели назад, обнаружили у берегов Сахалина в воскресенье, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск"."Обнаружили тело человека. Подняли на борт буксира "Свитцер Сахалин", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в городе Корсаков в районе улицы Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. На поверхность поднялись только двое.В течение недели человека искала группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, Корсаковского отряда спасателей, а также полицейские.
https://ria.ru/20210404/telo-1604161719.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза

02:38 05.04.2021
 
© РИА НовостиСахалин. Залив Анива
Сахалин. Залив Анива - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр - РИА Новости. Тело водолаза-любителя, не всплывшего при погружении в залив Анива больше недели назад, обнаружили у берегов Сахалина в воскресенье, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск".
"Обнаружили тело человека. Подняли на борт буксира "Свитцер Сахалин", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в городе Корсаков в районе улицы Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. На поверхность поднялись только двое.
В течение недели человека искала группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, Корсаковского отряда спасателей, а также полицейские.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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