https://ria.ru/20210405/vodolaz-1604218522.html

У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза

У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза

Тело водолаза-любителя, не всплывшего при погружении в залив Анива больше недели назад, обнаружили у берегов Сахалина в воскресенье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:38

2021-04-05T02:38

2021-04-05T02:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр - РИА Новости. Тело водолаза-любителя, не всплывшего при погружении в залив Анива больше недели назад, обнаружили у берегов Сахалина в воскресенье, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск"."Обнаружили тело человека. Подняли на борт буксира "Свитцер Сахалин", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в городе Корсаков в районе улицы Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. На поверхность поднялись только двое.В течение недели человека искала группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова, Корсаковского отряда спасателей, а также полицейские.

https://ria.ru/20210404/telo-1604161719.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия