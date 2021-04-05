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В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:22
2021-04-05T12:22
2021-04-05T12:22
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Дозировка поставок, как отметил пресс-секретарь президента РФ, исходит из способностей производственных мощностей. Он также напомнил, что "абсолютным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей" в препарате."Все страны важны, важны и наши братские страны, в данном случае Республика Сербская, конечно... исторически для нас очень близка. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, что со временем мы удовлетворим все эти потребности", - прокомментировал Песков информацию журналистов о том, что Республика Сербская купила у РФ всего 200 тысяч доз вакцин, которые должны были поставлены еще месяц назад, однако контракт выполнен только на 10%, при том что в другие страны поставки уже осуществлены.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Контракты подписываются с разными странами на разное количество. Но, как правило, все контракты, они растянуты по времени. То есть, это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно, и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается", - ответил Песков на вопрос, от чего зависит скорость и очередность поставок вакцины "Спутник V" за границу.
Дозировка поставок, как отметил пресс-секретарь президента РФ, исходит из способностей производственных мощностей. Он также напомнил, что "абсолютным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей" в препарате.
"Все страны важны, важны и наши братские страны, в данном случае Республика Сербская, конечно... исторически для нас очень близка. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, что со временем мы удовлетворим все эти потребности", - прокомментировал Песков информацию журналистов о том, что Республика Сербская купила у РФ всего 200 тысяч доз вакцин, которые должны были поставлены еще месяц назад, однако контракт выполнен только на 10%, при том что в другие страны поставки уже осуществлены.