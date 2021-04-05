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Врач развенчал миф о чипировании при вакцинации от COVID-19
Врач развенчал миф о чипировании при вакцинации от COVID-19
Принцип так называемого "чипирования" действительно заложен в основу вакцинации - в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого убитого... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T06:09
2021-04-05T06:09
2021-04-05T10:50
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россия
александр островский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Принцип так называемого "чипирования" действительно заложен в основу вакцинации - в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого убитого вируса, в результате чего биосистема начинает вырабатывать антитела, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский. По мнению собеседника агентства, несмотря на добровольность вакцинации от коронавируса, очень важно популяризировать вакцинирование и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.Кроме того, как рассказал глава медицинской сети, население продолжает безответственно относиться к своему здоровью и отказывается воспринимать смертельную опасность COVID-19."Пока человек не попадет в отделение реанимации, до тех пор, пока к нему не подкатят аппарат искусственной вентиляции легких, он считает, что это его не коснется, что это к нему не имеет отношения", - подытожил Островский.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр островский , общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Принцип так называемого "чипирования" действительно заложен в основу вакцинации - в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого убитого вируса, в результате чего биосистема начинает вырабатывать антитела, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский
.
"Кто-то и вовсе придумал, что вакцинация - это чипирование населения, с очень негативной коннотацией. Хотя в каком-то смысле, в основе вакцинации действительно заложен принцип чипирования, то есть носитель информации - ДНК, РНК или сам убитый вирус - искусственно вводится в ваше организм для того, чтобы ваша биологическая система запустила программу производства определённого белка - антител", - сказал он.
По мнению собеседника агентства, несмотря на добровольность вакцинации от коронавируса, очень важно популяризировать вакцинирование и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.
Кроме того, как рассказал глава медицинской сети, население продолжает безответственно относиться к своему здоровью и отказывается воспринимать смертельную опасность COVID-19.
"Пока человек не попадет в отделение реанимации, до тех пор, пока к нему не подкатят аппарат искусственной вентиляции легких, он считает, что это его не коснется, что это к нему не имеет отношения", - подытожил Островский.