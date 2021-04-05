https://ria.ru/20210405/vaktsinatsiya-1604222606.html

Врач развенчал миф о чипировании при вакцинации от COVID-19

Врач развенчал миф о чипировании при вакцинации от COVID-19

Принцип так называемого "чипирования" действительно заложен в основу вакцинации - в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого убитого... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:09

2021-04-05T06:09

2021-04-05T10:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр островский

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Принцип так называемого "чипирования" действительно заложен в основу вакцинации - в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого убитого вируса, в результате чего биосистема начинает вырабатывать антитела, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский. По мнению собеседника агентства, несмотря на добровольность вакцинации от коронавируса, очень важно популяризировать вакцинирование и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.Кроме того, как рассказал глава медицинской сети, население продолжает безответственно относиться к своему здоровью и отказывается воспринимать смертельную опасность COVID-19."Пока человек не попадет в отделение реанимации, до тех пор, пока к нему не подкатят аппарат искусственной вентиляции легких, он считает, что это его не коснется, что это к нему не имеет отношения", - подытожил Островский.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр островский , общество