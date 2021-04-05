В Москве завершили набор добровольцев для исследования "Спутника Лайт"
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт", они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву – необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник. Предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших", - рассказала вице-мэр.
Заммэра напомнила, что вакцина "Спутник Лайт" уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.
В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.