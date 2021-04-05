https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604255578.html

В Москве завершили набор добровольцев для исследования "Спутника Лайт"

В Москве завершили набор добровольцев для исследования "Спутника Лайт"

В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт", они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию, РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:26

2021-04-05T11:26

2021-04-05T11:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт", они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра напомнила, что вакцина "Спутник Лайт" уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

https://ria.ru/20210404/lite-1604168713.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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