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В Москве завершили набор добровольцев для исследования "Спутника Лайт"
В Москве завершили набор добровольцев для исследования "Спутника Лайт"
В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт", они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию, РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:26
2021-04-05T11:26
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт", они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра напомнила, что вакцина "Спутник Лайт" уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве завершили набор добровольцев для исследования "Спутника Лайт"

11:26 05.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт", они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву – необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник. Предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших", - рассказала вице-мэр.

Заммэра напомнила, что вакцина "Спутник Лайт" уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.
В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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