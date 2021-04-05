https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604223198.html

Гинцбург: "Спутник V" не опасен для женщин, увеличивших грудь

Гинцбург: "Спутник V" не опасен для женщин, увеличивших грудь

Вакцина "Спутник V" не может оказывать негативного влияния на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры, в том числе инъекции ботокса и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:27

2021-04-05T06:27

2021-04-05T06:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не может оказывать негативного влияния на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры, в том числе инъекции ботокса и увеличение груди, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости."Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, может ли вакцина дать какой-либо негативный эффект тем, кто сделал инъекции ботокса или увеличил грудь.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество