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В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
Правоохранители в Кемерово задержали молодого человека, угрожавшего убийством бывшей девушке в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:52
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
кемерово
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КЕМЕРОВО, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители в Кемерово задержали молодого человека, угрожавшего убийством бывшей девушке в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди движутся по коридору торгового центра, молодой человек при этом обнимает девушку сзади. По утверждению автора ролика, парень в торговом центре Рудничного района взял в заложники бывшую девушку, "угрожая перерезать ей горло".Как сообщает пресс-служба полицейского главка, сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в торговом центре на проспекте Шахтеров поступил утром в понедельник в отдел полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово, на место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.В пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области в свою очередь сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, кемерово, происшествия

В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке

12:52 05.04.2021 (обновлено: 17:13 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители в Кемерово задержали молодого человека, угрожавшего убийством бывшей девушке в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди движутся по коридору торгового центра, молодой человек при этом обнимает девушку сзади. По утверждению автора ролика, парень в торговом центре Рудничного района взял в заложники бывшую девушку, "угрожая перерезать ей горло".
Как сообщает пресс-служба полицейского главка, сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в торговом центре на проспекте Шахтеров поступил утром в понедельник в отдел полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово, на место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
"На месте был задержан 22-летний житель города Ленинска-Кузнецкого. Предварительно установлено, что он пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина, угрожая осколком, заставлял кемеровчанку выйти с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые нажали "тревожную кнопку". В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции", – сообщает ведомство.
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В пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области в свою очередь сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДКемеровоПроисшествия
 
 
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