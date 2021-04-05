https://ria.ru/20210405/ugroza-1604273542.html

В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке

В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке

Правоохранители в Кемерово задержали молодого человека, угрожавшего убийством бывшей девушке в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:52

2021-04-05T12:52

2021-04-05T17:13

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 5 апр - РИА Новости. Правоохранители в Кемерово задержали молодого человека, угрожавшего убийством бывшей девушке в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди движутся по коридору торгового центра, молодой человек при этом обнимает девушку сзади. По утверждению автора ролика, парень в торговом центре Рудничного района взял в заложники бывшую девушку, "угрожая перерезать ей горло".Как сообщает пресс-служба полицейского главка, сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в торговом центре на проспекте Шахтеров поступил утром в понедельник в отдел полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово, на место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.В пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области в свою очередь сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20210329/obvinenie-1603271479.html

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, кемерово, происшествия