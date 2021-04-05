В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:52 05.04.2021 (обновлено: 17:13 05.04.2021)
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди движутся по коридору торгового центра, молодой человек при этом обнимает девушку сзади. По утверждению автора ролика, парень в торговом центре Рудничного района взял в заложники бывшую девушку, "угрожая перерезать ей горло".
Как сообщает пресс-служба полицейского главка, сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в торговом центре на проспекте Шахтеров поступил утром в понедельник в отдел полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово, на место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
"На месте был задержан 22-летний житель города Ленинска-Кузнецкого. Предварительно установлено, что он пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина, угрожая осколком, заставлял кемеровчанку выйти с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, которые нажали "тревожную кнопку". В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции", – сообщает ведомство.
В пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области в свою очередь сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.