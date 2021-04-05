Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/turtsiya-1604227476.html
В Турции задержали отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре
В Турции задержали отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре
Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:45
2021-04-05T11:59
мраморное море
алексей ерхов
дарданеллы
ибрагим калын
мевлют чавушоглу
босфор
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_b51a4d4d044aa690b24c94edfdcc2362.jpg
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu.Еще четырех адмиралов вызвали на допрос в прокуратуру.В опубликованном накануне письме, которое подписали 103 отставных адмирала, речь идет о возможном пересмотре конвенции Монтре из-за планов строительства канала "Стамбул". Адмиралы назвали конвенцию дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, а дискуссии о ее пересмотре считают неприемлемыми. Они также настаивают на сохранении нынешней конституции, хотя президент Реджеп Тайип Эрдоган призывает разработать новый Основной закон. Кроме того, адмиралы осудили "попытки показать, что Вооруженные силы Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".Письмо резко раскритиковали спикер парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько министров. Минобороны, в частности, заявило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи Вооруженных сил", а само письмо направлено на нанесение урона армии и демократии. Прокуратура Анкары начала проверку.Канал "Стамбул" должен соединить Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Причем, как заявлял Эрдоган, конвенция Монтре не будет на него распространяться. При этом, по словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция не намерена отказываться от конвенции. Российский посол в Турции Алексей Ерхов, со своей стороны, отметил, что появление еще одной водной артерии между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции.Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, определяет режим прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Торговые суда всех стран могут свободно проходить через них как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей режим различен: для нечерноморских держав действуют существенные ограничения по классу кораблей и сроку их пребывания.
https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604178584.html
https://ria.ru/20210321/turtsiya-1602231081.html
мраморное море
дарданеллы
босфор
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_632:161:3147:2047_1920x0_80_0_0_adadde86088d8ed37c8742785e235b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мраморное море, алексей ерхов, дарданеллы, ибрагим калын, мевлют чавушоглу, босфор, турция, в мире

В Турции задержали отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре

08:45 05.04.2021 (обновлено: 11:59 05.04.2021)
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu.
Еще четырех адмиралов вызвали на допрос в прокуратуру.
В опубликованном накануне письме, которое подписали 103 отставных адмирала, речь идет о возможном пересмотре конвенции Монтре из-за планов строительства канала "Стамбул". Адмиралы назвали конвенцию дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, а дискуссии о ее пересмотре считают неприемлемыми. Они также настаивают на сохранении нынешней конституции, хотя президент Реджеп Тайип Эрдоган призывает разработать новый Основной закон. Кроме того, адмиралы осудили "попытки показать, что Вооруженные силы Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".
Письмо резко раскритиковали спикер парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько министров. Минобороны, в частности, заявило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи Вооруженных сил", а само письмо направлено на нанесение урона армии и демократии. Прокуратура Анкары начала проверку.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 16:00
Вопрос о выходе Турции из конвенции Монтре не стоит, заявил источник
Канал "Стамбул" должен соединить Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Причем, как заявлял Эрдоган, конвенция Монтре не будет на него распространяться. При этом, по словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция не намерена отказываться от конвенции. Российский посол в Турции Алексей Ерхов, со своей стороны, отметил, что появление еще одной водной артерии между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции.
Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, определяет режим прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Торговые суда всех стран могут свободно проходить через них как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей режим различен: для нечерноморских держав действуют существенные ограничения по классу кораблей и сроку их пребывания.
Женщина в Мардине, Турция - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 21:11
В Турции объяснили выход из Стамбульской конвенции по защите прав женщин
 
Мраморное мореАлексей ЕрховДарданеллыИбрагим КалынМевлют ЧавушоглуБосфорТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Кудрин рассказал, как быстро можно вдвое снизить уровень бедности
12:55В России хотят создать уникальный синхротрон
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
Лента новостейМолния