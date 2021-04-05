https://ria.ru/20210405/turtsiya-1604227476.html

В Турции задержали отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре

В Турции задержали отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре

Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:45

2021-04-05T08:45

2021-04-05T11:59

мраморное море

алексей ерхов

дарданеллы

ибрагим калын

мевлют чавушоглу

босфор

турция

в мире

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АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu.Еще четырех адмиралов вызвали на допрос в прокуратуру.В опубликованном накануне письме, которое подписали 103 отставных адмирала, речь идет о возможном пересмотре конвенции Монтре из-за планов строительства канала "Стамбул". Адмиралы назвали конвенцию дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, а дискуссии о ее пересмотре считают неприемлемыми. Они также настаивают на сохранении нынешней конституции, хотя президент Реджеп Тайип Эрдоган призывает разработать новый Основной закон. Кроме того, адмиралы осудили "попытки показать, что Вооруженные силы Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".Письмо резко раскритиковали спикер парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько министров. Минобороны, в частности, заявило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи Вооруженных сил", а само письмо направлено на нанесение урона армии и демократии. Прокуратура Анкары начала проверку.Канал "Стамбул" должен соединить Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Причем, как заявлял Эрдоган, конвенция Монтре не будет на него распространяться. При этом, по словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция не намерена отказываться от конвенции. Российский посол в Турции Алексей Ерхов, со своей стороны, отметил, что появление еще одной водной артерии между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции.Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, определяет режим прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Торговые суда всех стран могут свободно проходить через них как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей режим различен: для нечерноморских держав действуют существенные ограничения по классу кораблей и сроку их пребывания.

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604178584.html

https://ria.ru/20210321/turtsiya-1602231081.html

мраморное море

дарданеллы

босфор

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мраморное море, алексей ерхов, дарданеллы, ибрагим калын, мевлют чавушоглу, босфор, турция, в мире