Онлайн-конференция директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой
13 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры ТРЕГУЛОВОЙ.
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Работа учреждений культуры в онлайн-формате во время пандемии помогла людям пережить период самоизоляции. В рамках мероприятия речь пойдет о текущих и предстоящих выставках, о создании филиалов Третьяковской галереи в Самаре, Владивостоке и Калининграде. Также будут освещены образовательные и просветительские проекты, среди которых -цифровой проект "Моя Третьяковка", созданный для популяризации русского изобразительного искусства и развития собрания музея.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Работа учреждений культуры в онлайн-формате во время пандемии помогла людям пережить период самоизоляции. В рамках мероприятия речь пойдет о текущих и предстоящих выставках, о создании филиалов Третьяковской галереи в Самаре, Владивостоке и Калининграде. Также будут освещены образовательные и просветительские проекты, среди которых -цифровой проект "Моя Третьяковка", созданный для популяризации русского изобразительного искусства и развития собрания музея.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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