https://ria.ru/20210405/tretyakovskaya-galereya--1604329114.html

Онлайн-конференция директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой

Онлайн-конференция директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой

13 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры ТРЕГУЛОВОЙ.

2021-04-05T17:09

2021-04-05T17:09

2021-04-05T17:09

анонсы

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Задать вопросРабота учреждений культуры в онлайн-формате во время пандемии помогла людям пережить период самоизоляции. В рамках мероприятия речь пойдет о текущих и предстоящих выставках, о создании филиалов Третьяковской галереи в Самаре, Владивостоке и Калининграде. Также будут освещены образовательные и просветительские проекты, среди которых -цифровой проект "Моя Третьяковка", созданный для популяризации русского изобразительного искусства и развития собрания музея.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы