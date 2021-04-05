https://ria.ru/20210405/treschina-1604250741.html

В ХМАО проверяют данные о трещине на недавно построенной трассе

В ХМАО проверяют данные о трещине на недавно построенной трассе

Прокуратура проверяет данные о 50-метровой трещине на участке дороги в Ханты-Мансийском автономном округе, строительство которой завершилось в 2019 году и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:06

2021-04-05T11:06

2021-04-05T11:06

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура проверяет данные о 50-метровой трещине на участке дороги в Ханты-Мансийском автономном округе, строительство которой завершилось в 2019 году и обошлось в 4,8 миллиарда рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.Трассу между поселками Коммунистический и Унъюган протяженностью 45 километров строили около 3 лет и ввели в эксплуатацию осенью 2019 года. Согласно информации региональных властей, проект обошелся в 4,8 миллиарда рублей. Подрядчиком выступила компания "Ханты-Мансийскдорстрой".Спустя примерно 10 месяцев пользователи социальных сетей обратили внимание на щель шириной 5 сантиметров на одном из участков магистрали. Первого апреля в соцсетях появилась видеозапись, на которой видна длинная трещина, идущая вдоль разделительной полосы дороги.В профильном департаменте подтвердили РИА Новости, что на отрезке между 76-м и 77-м километрами трассы еще в конце января была выявлена продольная трещина "по оси проезжей части протяженностью 50 погонных метров", а 30 марта специалисты обнаружили, что она выросла в размерах. Трещину должны были заделать щебнем, а также установить временные знаки, ограничивающие скорость движения, отмечали в ведомстве.Надзорный орган, как уточняется, планирует оценить соблюдение заказчиком и подрядчиком требований законодательства при строительстве и эксплуатации дороги, а также исполнение гарантийных обязательств.Ранее в окружном дептрансе заявили РИА Новости, что причины образования трещины будут устанавливаться комиссионно, а подрядная организация устранит выявленные дефекты не позднее середины июня. До этого времени дорожники будут ежедневно мониторить состояние полотна на проблемном участке магистрали, добавили в правительственном департаменте.

https://ria.ru/20210405/priyut-1604232557.html

https://ria.ru/20210331/zhivotnye-1603646539.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, происшествия