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Товарооборот продукции АПК Подмосковья с Китаем возрос втрое
Товарооборот продукции АПК Подмосковья с Китаем возрос втрое
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса Московской области с Китаем вырос в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:34
2021-04-05T11:34
2021-04-05T11:34
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса Московской области с Китаем вырос в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил 128,2 миллионов долларов, увеличившись на 84,9 миллионов. долларов по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского. По его словам, наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК является мясная продукция, которую продали на 105 миллионов долларов. Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 миллионов долларов и сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210402/infrastruktura-1603972743.html
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московская область (подмосковье), китай, продукты