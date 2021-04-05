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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/tovarooborot-1604257343.html
Товарооборот продукции АПК Подмосковья с Китаем возрос втрое
Товарооборот продукции АПК Подмосковья с Китаем возрос втрое
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса Московской области с Китаем вырос в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:34
2021-04-05T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
продукты
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса Московской области с Китаем вырос в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил 128,2 миллионов долларов, увеличившись на 84,9 миллионов. долларов по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского. По его словам, наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК является мясная продукция, которую продали на 105 миллионов долларов. Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 миллионов долларов и сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210402/infrastruktura-1603972743.html
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московская область (подмосковье), китай, продукты

Товарооборот продукции АПК Подмосковья с Китаем возрос втрое

11:34 05.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса Московской области с Китаем вырос в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил 128,2 миллионов долларов, увеличившись на 84,9 миллионов. долларов по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
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По его словам, наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК является мясная продукция, которую продали на 105 миллионов долларов. Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 миллионов долларов и сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 миллионов долларов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайПродукты
 
 
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