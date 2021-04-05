В Белоруссии заблокировали счета Тихановской
18:02 05.04.2021 (обновлено: 23:49 05.04.2021)
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 5 апр — РИА Новости. Белорусский госбанк заблокировал счет лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, объяснив это мерами по замораживанию счетов лиц, включенных на территории республики в список причастных к терроризму, сообщили в офисе политика в понедельник.
На прошлой неделе КГБ Белоруссии обновил на своем сайте перечень лиц, причастных к терроризму. Согласно документу, в обновленный перечень на основании обвинения в покушении на акт терроризма были включены 18 человек, включая Тихановскую, которая после президентских выборов выехала в Литву. В понедельник также попавшие в список оппозиционный политик Павел Латушко и известный в республике блогер Антон Мотолько, покинувшие после выборов республику, сообщили о блокировке своих счетов в белорусских банках.
"Счета Светланы Тихановской в Беларуси заблокированы", — говорится в сообщении в Telegram-канале экс-кандидата.
Там отмечается, что Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Согласно сообщению, ей пояснили, что "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям".
"Единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет — 223 белорусских рубля в месяц (84,5 доллара)", — подчеркивается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.