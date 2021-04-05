https://ria.ru/20210405/subbotniki-1604310710.html

Свыше 85 тысяч человек приняли участие в первых субботниках Подмосковья

Свыше 85 тысяч человек приняли участие в первых субботниках Подмосковья

Около 87 тысяч жителей Московской области приняли участие в первых муниципальных субботниках, сообщил РИА Новости министр благоустройства региона Михаил Хайкин. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:55

2021-04-05T15:55

2021-04-05T15:55

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Около 87 тысяч жителей Московской области приняли участие в первых муниципальных субботниках, сообщил РИА Новости министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По его словам в рамках субботника были произведена уборка мусора, ремонтировали лавочки, урны. Также провели ремонт и покраску ограждений и декоративных заборов, опиловку деревьев, спил сухостоя. Следующие муниципальные субботники в Подмосковье пройдут 10 и 17 апреля, а 24 состоится общеобластной субботник. В этом году мероприятия по привидению в порядок территорий после зимы под девизом "Весна – время перемен!".

https://ria.ru/20210405/chistota-1604274404.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество