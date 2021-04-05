Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/subbotniki-1604310710.html
Свыше 85 тысяч человек приняли участие в первых субботниках Подмосковья
Свыше 85 тысяч человек приняли участие в первых субботниках Подмосковья
Около 87 тысяч жителей Московской области приняли участие в первых муниципальных субботниках, сообщил РИА Новости министр благоустройства региона Михаил Хайкин. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:55
2021-04-05T15:55
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581180026_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_265b54728965722987fed28eb3f65b15.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Около 87 тысяч жителей Московской области приняли участие в первых муниципальных субботниках, сообщил РИА Новости министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По его словам в рамках субботника были произведена уборка мусора, ремонтировали лавочки, урны. Также провели ремонт и покраску ограждений и декоративных заборов, опиловку деревьев, спил сухостоя. Следующие муниципальные субботники в Подмосковье пройдут 10 и 17 апреля, а 24 состоится общеобластной субботник. В этом году мероприятия по привидению в порядок территорий после зимы под девизом "Весна – время перемен!".
https://ria.ru/20210405/chistota-1604274404.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581180026_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_674a311bb194100bb5c9584a50966b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество

Свыше 85 тысяч человек приняли участие в первых субботниках Подмосковья

15:55 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Около 87 тысяч жителей Московской области приняли участие в первых муниципальных субботниках, сообщил РИА Новости министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
"Представители коммунальных и дорожных служб совместно с неравнодушными жителями приводили территории в порядок после зимы. Всего в субботниках приняли участие порядка 87 тысяч человек, на уборку было направлено более 1,6 тысяч единиц техники", - сообщил Хайкин.
По его словам в рамках субботника были произведена уборка мусора, ремонтировали лавочки, урны. Также провели ремонт и покраску ограждений и декоративных заборов, опиловку деревьев, спил сухостоя.
Следующие муниципальные субботники в Подмосковье пройдут 10 и 17 апреля, а 24 состоится общеобластной субботник. В этом году мероприятия по привидению в порядок территорий после зимы под девизом "Весна – время перемен!".
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 12:55Новости Подмосковья
Более восьми тысяч обращений по чистоте дворов поступило в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния