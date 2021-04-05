https://ria.ru/20210405/strelba-1604224848.html

В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе

В Алабаме один человек погиб, трое пострадали при стрельбе

Один человек погиб, трое получили ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бирмингем в американском штате Алабама, сообщает телеканал WKRG со... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T07:53

2021-04-05T07:53

2021-04-05T07:53

алабама

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бирмингем в американском штате Алабама, сообщает телеканал WKRG со ссылкой на полицию.По данным телеканала, полиция получила сообщения о стрельбе около 19.00 в воскресенье (02.00 понедельник мск). По словам правоохранителей, стрельба началась в местном парке с драки между двумя мужчинами. Отмечается, что на момент инцидента в парке находились сотни людей.В результате происшествия погибла одна женщина, еще три женщины были госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое.Ранее сообщалось, что что в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама пострадали меньшей мере пять человек. Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара. Пострадавших доставили в больницу.

https://ria.ru/20210403/strelba-1604107234.html

алабама

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алабама, в мире