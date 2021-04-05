https://ria.ru/20210405/strasburg-1604339808.html

Полиция применила слезоточивый газ у здания СЕ в Страсбурге, сообщили СМИ

Полиция применила слезоточивый газ у здания СЕ в Страсбурге, сообщили СМИ

Полицейские во французском Страсбурге применили слезоточивый газ для разгона активистов курдского происхождения, которые ворвались на территорию здания Совета... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:06

2021-04-05T18:06

2021-04-05T18:06

курдистан (иран)

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские во французском Страсбурге применили слезоточивый газ для разгона активистов курдского происхождения, которые ворвались на территорию здания Совета Европы, сообщает местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace.Несколько десятков манифестантов забрасывали стражей порядка бутылками с водой и выкрикивали лозунги на курдском языке с требованием освободить бывшего лидера сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции. По данным издания, сторонники РПК прибыли в Страсбург из Германии.Правоохранителям понадобилось около 40 минут, чтобы восстановить порядок районе здания "Агора". О задержанных, пострадавших или материальном ущербе не сообщается. В понедельник комплекс Совета Европы остается закрытым в связи с дополнительными выходными после Пасхи.Оджалан был схвачен турецкой разведкой в Кении в феврале 1999 года. В июне того же года он был приговорен к смертной казни за террористическую деятельность и государственную измену и помещен в тюрьму на острове Имралы в Мраморном море. Впоследствии смертная казнь была заменена на пожизненное заключение без права на амнистию.Возглавляемая Оджаланом РПК объявлена ООН и Евросоюзом террористической организацией. Она с 1984 года ведет вооруженную борьбу за автономию для курдов на части турецкой территории. Этот конфликт унес более 40 тысяч жизней.

https://ria.ru/20200623/1573373626.html

https://ria.ru/20210330/siriya-1603456201.html

курдистан (иран)

франция

страсбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курдистан (иран), евросоюз, совет европы, франция, страсбург, оон, в мире