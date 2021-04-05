Онлайн-конференция к юбилею Союза переводчиков России
14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги ИВАНОВОЙ, приуроченная к 30-летию создания профессиональной организации российских переводчиков.
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Труд переводчика способствует укреплению межнационального взаимопонимания и единства в Российской Федерации. С чем подходит Союз к своему 30-летнему юбилею? Каковы сегодня приоритеты его деятельности? Насколько важна и востребована профессия переводчика в условиях глобализации? Серьезно ли повлияло на ее популярность распространение онлайн-переводчиков? Существенно ли изменилось количество курсов иностранных языков в условиях пандемии? Какие языки, помимо английского, чаще всего изучают современные россияне?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Труд переводчика способствует укреплению межнационального взаимопонимания и единства в Российской Федерации. С чем подходит Союз к своему 30-летнему юбилею? Каковы сегодня приоритеты его деятельности? Насколько важна и востребована профессия переводчика в условиях глобализации? Серьезно ли повлияло на ее популярность распространение онлайн-переводчиков? Существенно ли изменилось количество курсов иностранных языков в условиях пандемии? Какие языки, помимо английского, чаще всего изучают современные россияне?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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