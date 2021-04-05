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Онлайн-конференция к юбилею Союза переводчиков России
Онлайн-конференция к юбилею Союза переводчиков России
14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги ИВАНОВОЙ, приуроченная к 30-летию создания профессиональной организации российских переводчиков.
2021-04-05T15:44
2021-04-05T15:44
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Задать вопросТруд переводчика способствует укреплению межнационального взаимопонимания и единства в Российской Федерации. С чем подходит Союз к своему 30-летнему юбилею? Каковы сегодня приоритеты его деятельности? Насколько важна и востребована профессия переводчика в условиях глобализации? Серьезно ли повлияло на ее популярность распространение онлайн-переводчиков? Существенно ли изменилось количество курсов иностранных языков в условиях пандемии? Какие языки, помимо английского, чаще всего изучают современные россияне?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
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Онлайн-конференция к юбилею Союза переводчиков России

15:44 05.04.2021
 
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14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Союза переводчиков России Ольги ИВАНОВОЙ, приуроченная к 30-летию создания профессиональной организации российских переводчиков.
Задать вопрос

Труд переводчика способствует укреплению межнационального взаимопонимания и единства в Российской Федерации. С чем подходит Союз к своему 30-летнему юбилею? Каковы сегодня приоритеты его деятельности? Насколько важна и востребована профессия переводчика в условиях глобализации? Серьезно ли повлияло на ее популярность распространение онлайн-переводчиков? Существенно ли изменилось количество курсов иностранных языков в условиях пандемии? Какие языки, помимо английского, чаще всего изучают современные россияне?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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