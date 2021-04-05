https://ria.ru/20210405/soglasheniya-1604269593.html
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
В Донбассе сейчас начинаются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимаются на месте полевыми командирами ВС Украины без санкции вышестоящего... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:31
2021-04-05T12:31
2021-04-05T12:31
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
дмитрий песков
киев
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Донбассе сейчас начинаются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимаются на месте полевыми командирами ВС Украины без санкции вышестоящего руководства, при этом действенных усилий по реализации минских соглашений со стороны Киева нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина."К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе и украинской стороной, тоже не выполняются. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются. Причем принимают решения об этих перестрелках там, прямо на месте, что называется, полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего руководства военного", - заявил Песков журналистам в понедельник.Он добавил, что все это осложняет ситуацию и делает ее более напряженной."Об этом сейчас много говорят, вы знаете. Но, к сожалению, пока мы не видим каких-то действенных усилий со стороны Киева", - сказал представитель Кремля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/donbass-1600680750.html
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донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев, в мире
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
В Донбассе
сейчас начинаются малоконтролируемые перестрелки, решения о которых принимаются на месте полевыми командирами ВС Украины
без санкции вышестоящего руководства, при этом действенных усилий по реализации минских соглашений со стороны Киева
нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Как ранее сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики
, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в ДНР погиб ребенок, ранения получила женщина.
"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе и украинской стороной, тоже не выполняются. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются. Причем принимают решения об этих перестрелках там, прямо на месте, что называется, полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего руководства военного", - заявил Песков журналистам в понедельник.
Он добавил, что все это осложняет ситуацию и делает ее более напряженной.
"Об этом сейчас много говорят, вы знаете. Но, к сожалению, пока мы не видим каких-то действенных усилий со стороны Киева", - сказал представитель Кремля.