https://ria.ru/20210405/soglashenie-1604312841.html

Азаров и Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве

Азаров и Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Олег Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:03

2021-04-05T16:03

2021-04-05T16:03

олег матыцин

владимир путин

дмитрий азаров

самара

самарская область

тольятти

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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Олег Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона.В ходе подписания соглашения Матыцин отметил, что Самарская область является одним из ключевых партнеров минспорта в сфере развития физической культуры и спорта. "Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных соревнований, подготовке спортсменов и ближайшего резерва", - приводит пресс-служба слова Матыцина.По ее данным, в Самарской области активно реализуется федеральный проект "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. За прошлый год введены в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в Похвистневе и физкультурно-спортивный комплекс "Батут" в Тольятти, проведена модернизация футбольного поля стадиона "Салют" в Самаре. Завершены работы по строительству 23 универсальных спортивных площадок, созданию пяти спортивных площадок для центров тестирования ГТО, а также ФОКа открытого типа в Самаре.В этом году планируется завершение строительства легкоатлетического манежа в Тольятти и реконструкции Дворца спорта в Самаре, модернизация стадиона "Орбита" в Самаре, строительство двух ФОКов открытого типа, новых универсальных спортплощадок и площадок ГТО, начало строительства лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" в Самаре. Также достигнуты договоренности по созданию в регионе новых центров специализированной подготовки - по боксу и настольному теннису.

https://realty.ria.ru/20210405/noch-1603486453.html

https://realty.ria.ru/20210402/stadion-1603975354.html

самара

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег матыцин, владимир путин, дмитрий азаров, самара, самарская область, тольятти