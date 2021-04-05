Азаров и Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве
САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Олег Матыцин заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 5 апреля, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Стороны обсудили развитие спорта в Самарской области, а также заключили соглашение о сотрудничестве между ведомством и правительством региона", - говорится в сообщении.
В ходе подписания соглашения Матыцин отметил, что Самарская область является одним из ключевых партнеров минспорта в сфере развития физической культуры и спорта. "Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных соревнований, подготовке спортсменов и ближайшего резерва", - приводит пресс-служба слова Матыцина.
По ее данным, в Самарской области активно реализуется федеральный проект "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. За прошлый год введены в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в Похвистневе и физкультурно-спортивный комплекс "Батут" в Тольятти, проведена модернизация футбольного поля стадиона "Салют" в Самаре. Завершены работы по строительству 23 универсальных спортивных площадок, созданию пяти спортивных площадок для центров тестирования ГТО, а также ФОКа открытого типа в Самаре.
В этом году планируется завершение строительства легкоатлетического манежа в Тольятти и реконструкции Дворца спорта в Самаре, модернизация стадиона "Орбита" в Самаре, строительство двух ФОКов открытого типа, новых универсальных спортплощадок и площадок ГТО, начало строительства лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" в Самаре. Также достигнуты договоренности по созданию в регионе новых центров специализированной подготовки - по боксу и настольному теннису.
"Спорт высших достижений – это всегда витрина огромной работы по развитию массового спорта, детского спорта, формированию здорового образа жизни. Именно на это направлены основные усилия министерства, регионального правительства, и именно этим задачам посвящено соглашение, которые мы сегодня подписали с министром спорта. В первую очередь оно направлено на достижение целей нацпроекта "Демография" и федерального проекта "Спорт – норма жизни", - сказал Азаров.