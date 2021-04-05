https://ria.ru/20210405/sobol-1604344951.html

Суд отложил заседание по делу Соболь на 12 апреля

Суд отложил заседание по делу Соболь на 12 апреля

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь на суде по делу о незаконном проникновении в жилище отказалась от услуг адвоката Владимира Воронина, заседание... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:37

2021-04-05T18:37

2021-04-05T18:37

россия

любовь соболь

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь на суде по делу о незаконном проникновении в жилище отказалась от услуг адвоката Владимира Воронина, заседание отложено на 12 апреля, передает корреспондент РИА Новости из Перовского райсуда Москвы, где в выездном формате проходят слушания по делу.Судебное заседание в понедельник началось с того, что прокурор зачитал обвинительное заключение. Когда он закончил, судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру, так как "съемка может привести к нарушению семейной тайны потерпевших". Соболь не собиралась подчиняться, в следующие три часа шли пререкания между Соболь и судьей, четыре раза объявлялся перерыв. Когда судья вернулась с третьего перерыва, Соболь продолжила настаивать на видеосъёмке, в итоге прокурор попросил привлечь её за нарушения по части 1 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).Судья сообщила подсудимой, что в отношении неё составлен протокол, Соболь была удалена из зала до окончания прений, ей дадут возможность выступить с последним словом. Соболь заявила, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина, судья Шелободина решила продолжить процесс.Были допрошены потерпевшие: владелица одной из двух квартир и ее дочь-супруга предполагаемого сотрудника ФСБ, который является собственником второй квартиры. В своих показаниях они пояснили, что дверь между квартирами не закрывается, квартиры используют как единое пространство, закрывая лишь общую дверь в тамбур. Также показания дал свидетель - участковый полицейский, который зафиксировал со слов потерпевшей проникновение Соболь в квартиру.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным. Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210405/sobol-1604263067.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия